ناۋرىزناما: قىتايدا دوستىق كورمەسى ءوتتى
استانا.قازاقپارات - «ناۋرىزناما» قىتاي ەلىنە دە جەتتى. ەڭ العاشقى مەرەكەلىك شارا بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەني ورتالىعىندا ءوتتى. قازاق-قىتاي بالالارى سۋرەت سالىپ جارىسىپ، دوستىق كورمەسىن ارالادى.
ناۋرىزناما. دوستىق كورمە. ۇلتتىق ونەر. ءبارى ءبىر بايقاۋدا. نەگىزگى يدەيا قازاقستان مەن قىتايدىڭ دوستىق قارىم-قاتىناسىن بالالاردىڭ كوزىمەن كورسەتۋدى كوزدەيدى. ءىس-شاراعا اتا-انالار دا، جەتكىنشەكتەر دە ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتتى. و باستا ءجۇز بالا قاتىسادى دەپ كۇتىلگەن شاراعا مىڭعا تارتا سۋرەت قابىلداندى. اسىرەسە قىتايلىقتار ەرەكشە ىقىلاس بىلدىرگەن.
ما مانتسزە، بايقاۋعا قاتىسۋشى:
- مەنىڭ جاسىم توعىزدا. چاويان اۋدانىنان قاتىسىپ وتىرمىن. بايقاۋ قىزىق بولدى. ەرەكشە اسەر الىپ وتىرمىن. كوپتەگەن جاڭا دوس تاپتىم. شەتەلدىك بالالارمەن تانىسقانىما قۋانىشتىمىن. ولاردىڭ ءبارى ونەرلى ەكەن.
ءىس- شاراعا ديپلوماتتار، ءبىزدىڭ بەيجىڭدەگى مادەني ورتالىق جانە قىتايدىڭ شەتەل ادەبيەتى مەن باسپا ىستەرى باسقارماسىنىڭ ماماندارى قاتىستى. سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى تانىمال سۋرەتشىلەر دە كەلدى. ولار بالالارمەن بىرگە سۋرەت سالىپ، شەبەرلىك كورسەتتى.
ليۋي چجان، بەيجىڭ قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- بۇل ءىس- شارا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى دوستىق قارىم- قاتىناستى نىعايتاتىن ماڭىزدى باستاما. مۇنداي تاجىريبە بالالاردىڭ تانىمىن ارتتىرىپ، كوزقاراسىن قالىپتاستىرادى. ءبىز ءۇشىن بۇل شاراعا قاتىسۋ ۇلكەن مارتەبە. مەنىڭ قىزىم مۇنداي دەڭگەيدەگى بايقاۋعا العاش رەت قاتىسىپ وتىر. دوستىق كورمەسىنە ۇزدىك دەگەن 40 سۋرەت قويىلدى. ءمانى مەن ماعىناسى تەرەڭ، ەرەكشە شىققان تۋىندى اۆتورلارىنا قازاقستان- قىتاي مادەني الماسۋىنىڭ جاس ەلشىسى اتتى سەرتيفيكاتتار تابىس ەتىلدى.
ديليارا راحيموۆا، بالالار جازۋشىسى:
- كوكتەم كەلىپ، ەكى ەلدە دە وزدەرىنىڭ مەيرامدارى ءوتىپ جاتىر. سول مەرەكەگە وراي وسىنداي ءىس-شارالار ەكى ەلدىڭ بايلانىسىن نىعايتادى دەپ ەسەپتەيمىن. ويتكەنى سۋرەت ارقىلى، بالالار ارقىلى ءبىز ءوز دوستىعىمىزدى، ەكى ەلدىڭ ءبىر- بىرىنە دەگەن قارىم- قاتىناسىن كورسەتىپ، وسىنداي دوستىق مەرەكەسىن وتكىزىپ جاتىرمىز. شارا بارىسىندا قازاق-قىتاي بالالارى ۇلتتىق اسپاپتاردا ويناپ، ونەرىن كورسەتتى. جاس كۇيشىلەر دومبىرا شەرتىپ، قىتايشا اندەر ايتىلدى. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل بيىلعى ناۋرىزناما اياسىنداعى العاشقى ءىس-شارا.
رۋسلان باقىتبەك ۇلى، ماديار ەرسايىن
https://24.kz