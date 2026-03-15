ناۋرىز ونكۇندىگىندە اقتوبەلىك جىرشىلار تاۋلىك بويى جىرلايدى
اقتوبە. KAZINFORM - گيننەسس رەكوردىنا ەنۋ ءۇشىن «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى»، «پايعامبارلار قيسساسى» داستانىن جىرلايدى. سونىمەن بىرگە وبلىس ورتالىعىنداعى 26 الاڭدا 52 كيىز ءۇي تىگىلەدى. شاھارداعى الاڭداردا 1,5 توننا كوجە، 1 توننا باۋىرساق جانە 2,5 توننا پالاۋ ساتىلىمعا شىعارىلادى.
اقتوبە وبلىسىندا 14-23-ناۋرىز كۇندەرى ارالىعىندا 700 مىڭ كورەرمەندى قامتيتىن 1600 شارا ۇيىمداستىرىلادى. ەڭ اۋقىمدىسى 16-ناۋرىزدا باستالىپ، 17-ناۋرىزعا دەيىن جالعاسادى. بۇل كۇنى «ەر ەدىگە» جىر مەكتەبىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى اقتوبە وبلىستىق حالىق شىعارماشىلىعى ورتالىعىندا «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» اتتى جىراۋلار ساعاتىن وتكىزەدى.
- جىرشى-جىراۋلار 24 ساعات بويى ۇزدىكسىز جىرلايدى. ءسويتىپ كونە سالت-ءداستۇرىمىزدى جاڭعىرتپاق. جىرشىلار 16-ناۋرىز ساعات 11:00 دەن باستاپ، 17-ناۋرىز ساعات 11:00 گە دەيىن تاۋلىك بويى جىرلايدى. رەسمي تۇردە دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار كىتابىنا تىركەۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى اقتوبە وبلىستىق مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى التىناي يۋنيسوۆا.
«ەر ەدىگە» جىر مەكتەبىنىڭ جەتەكشىسى ادىلبەك ساريننىڭ ايتۋىنشا، بۇل كۇنى 33 وقۋشى مەن 2 ءمۇعالىم جىر ايتادى. ولاردىڭ ءبىرى 4-5 ساعات، تاعى ءبىرى 15-20 مينۋت جىرلايدى.
- ءجۇز جىلدىقتا ءبىر تاۋلىك جىرلاپ، تاسپاعان تۇسىرگەن دەگەندى ەستىمەدىم. ءبىز ءدال وسىنى قولعا الدىق. گيننەسس رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلى كەلەدى. ەكى جىلدان سوڭ 48، ءۇش جىلدان سوڭ 72 ساعاتقا جاڭارتقىمىز كەلەدى. بۇل جولى بالالار ءۇشىن تاماقتانۋ، جاتىن ورىن قاراستىرىلعان، - دەدى ادىلبەك سارين.
سونىمەن بىرگە ع. جۇبانوۆا اتىنداعى فيلارمونيانىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمدارى اراسىندا «SAUKELE - 2026» بايقاۋى، ورتالىق الاڭ ساحناسىندا «Dastur-fest» فەستيۆالى وتەدى. ۇلتتىق كيىم كۇنى اياسىندا «ۇلتتىق كيىم - ۇلت ايناسى» بايقاۋى، ۇلتتىق كيىم شەرۋى ۇيىمداستىرىلادى. 22-ناۋرىزدا «ناۋرىز - جارقىن جىل باسى» مادەني- كوپشىلىك شاراسى وتەدى.
- ناۋرىزدا قالاداعى 26 الاڭدا 52 كيىز ءۇي تىگىلىپ، ۇلتتىق ناقىشتا بەزەندىرىلەدى. شاھارداعى الاڭداردا 1,5 توننا كوجە، 1 توننا باۋىرساق جانە 2,5 توننا پالاۋ ساتىلىمعا شىعارىلادى، - دەدى اقتوبە وبلىستىق مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى التىناي يۋنيسوۆا.