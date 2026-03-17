ناۋرىز مەيرامىندا 11 مىڭ دومبىراشى قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا جاڭا جەتىستىك ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەرەكەسىن اتاپ ءوتۋ اياسىندا ءبىلىم باسقارماسى «دومبىرا ءۇنى» اتتى اۋقىمدى اكتسيا ۇيىمداستىرادى، دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
قالانىڭ 6-10-سىنىپ وقۋشىلارىنان قۇرالعان 11000 جاس دومبىراشى ءبىر مەزەتتە كۇي ورىنداپ، ۇلتتىق ونەردىڭ قۇدىرەتىن پاش ەتەدى.
- ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - قازاقتىڭ ءداستۇرلى مۋزىكاسىن دارىپتەۋ، جاس ۇرپاقتىڭ ۇلتتىق ونەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ جانە مادەني مۇرانى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ. بۇل باستاما قازاقستاندا ۇلتتىق اسپاپتا ءبىر مەزەتتە كۇي ورىنداعان ەڭ ءىرى مۋزىكالىق شارالاردىڭ ءبىرى بولماق. قالانىڭ بارلىق اۋدانىنان جينالعان وقۋشىلار ءبىر ساحنادا ونەر كورسەتىپ، قازاق حالقىنىڭ باي رۋحاني مۇراسىنا دەگەن قۇرمەتتىڭ ايقىن بەلگىسىن تانىتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىس-شارانىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى رەتىندە تانىمال قازاقستاندىق ونەرپازدار - اسىلبەك ەڭسەپوۆ، رينات گايسين، نۇرلان البان جانە ءالي وقاپوۆ قاتىسادى. بەلگىلى مۋزىكانتتار فلەشموب قاتىسۋشىلارىنا قولداۋ ءبىلدىرىپ، قالا تۇرعىندارىن ناۋرىز مەرەكەسىمەن قۇتتىقتايدى.
اكتسيا قورىتىندىسى بويىنشا بۇل ءىس-شارانى قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا ۇلتتىق اسپاپتا كۇيدى ءبىر ۋاقىتتا ەڭ كوپ ادام ورىنداعان مادەني وقيعا رەتىندە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اۋقىمدى مۋزىكالىق فلەشموب ناۋرىز مەرەكەسىنە ارنالعان ءىس- شارالاردىڭ جارقىن كورىنىسىنە اينالىپ، ۇلتتىق مادەنيەتتى جاستار اراسىندا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا ۇلەس قوسادى. بۇل جاي عانا كونتسەرت ەمەس، مىڭداعان جاس جۇرەكتىڭ ءبىر ىرعاقتا سوعۋى مەن اتا- بابا مۇراسىنا دەگەن قۇرمەتتىڭ كورىنىسى.
ءىس-شارا 2026 -جىلعى 17-ناۋرىز كۇنى ساعات 13:00-دە Almaty Arena كەشەنىندە وتەدى.
