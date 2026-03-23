ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا الماتىدا ەكى الەمدىك رەكورد تىركەلدى
ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا الماتىدا ەكى الەمدىك رەكورد تىركەلدى. ناتيجە توپجارعان ەتنومادەني ورتالىعىنىڭ كاسكادەر- شاباندوزدارىنا تيەسىلى. رەكورد جەتىسۋ اۋدانىندا ۇيىمداستىرىلعان مەرەكەلىك ءىس شارا اياسىندا جاسالدى.
مۇندا قالا تۇرعىندارىنا ارناپ تانىمال ەسترادا جۇلدىزدارى ونەر كورسەتتى. كيىز ۇيلەر تىگىلىپ، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىس ءوتتى. مەرەكەنى تويلاۋعا كەلگەن ادامنىڭ قاراسى كوپ. ءبىرى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن تاماشالاۋعا كەلسە، ەندى ءبىرى ءان تىڭداۋعا كەلگەن.
اسەم ءاندى سۇيەتىندەرگە ساحنا تورىندە روزى رىمبايەۆا، ەرنار ايدار، ءمولدىر اۋەلبەكوۆا جانە باسقا دا تانىمال انشىلەر ونەر كورسەتتى. ەرنۇر رىسباي، ءتىلشى:
- جەتىسۋ اۋدانىنداعى يپپودرومدا مەرەكەلىك كوڭىل كۇي جاقسى بايقالادى. انشىلەردىڭ كونسەرتىن تاماشالاعان سوڭ الماتى تۇرعىندارى شاباندوزداردىڭ ونەرىن كورۋگە ويىستى. مۇندا كوكپار، جامبى اتۋ مەن تەڭگە ىلۋدەن جارىستار ءوتتى.
نۇرجان نۇرلىباي، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنى:
- ۇيدەگى بالاقايلارىمىز دەمالىسقا شىعىپ، وسىنداي ۇلتتىق سپورتتى، جارىستاردى كورسىن دەپ ارنايى الىپ كەلدىك. ۇلتتىق سپورتتى بويىنا، جادىنا ءسىڭىرىپ ءوسسىن دەيمىز. اتشاباردا العاشقى رەكوردتى 24 جاسار دينارا سايدالينا جاسادى. ول تۇيەنىڭ ۇستىندە وتىرىپ جامبى اتۋ ارقىلى تاريحقا ەسىمىن جازدى. باتىر قىز ساعاتىنا 35 شاقىرىم جىلدامدىقپەن 100 مەتر قاشىقتىقتا ورنالاسقان ءتورت نىساناعا جەبەسىن ءدال تيگىزدى. دينارا بۇل رەكوردتى 9 سەكۋند ىشىندە جاسادى.
دينارا سايدالينا، توپجارعان ەتنومادەني ورتالىعىنىڭ كاسكادەر- شاباندوزى:
- ءوزىمنىڭ ەموتسيامدى سوزبەن ايتقىزىپ جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس. سەبەبى وتە كوپ دايىندالدىق، قاتتى ۋايىمدادىق. بۇگىن ەڭبەكتىڭ اقتالعان كۇنى بولدى. تۇينەنىڭ ۇستىنە مىنگەنىمە ءبىر جىلداي بولدى. ال وسى الەمدىك رەكوردتى ورناتامىز دەگەن بىزدە جوسپار، وسى ەكى اي عانا بۇرىن.
قىركۇيەك ايىندا ەكى اتتىڭ ۇستىندە تىك تۇرىپ رەكورد جاساعان جاس شاباندوز، ەكىنشى مارتە رەكوردسمەن اتاندى. ال بۇگىنگى رەكوردىن ايقاسقا ەسىمدى ءبىر اتتىڭ ۇستىندە جۇگەنسىز تىك تۇرىپ جاسادى. ول جوعارى جىلدامدىقتا 500 مەتر ارا قاشىقتىقتى شاۋىپ ءوتتى. ەرنار جاسۇزاق ءوز مىقتىلىعىن الەمگە ەكىنشى مارتە دالەلدەدى.
ەرنار جاسۇزاق، توپجارعان ەتنومادەني ورتالىعىنىڭ كاسكادەر- شاباندوزى:
- بۇل رەكورد ەرەكشەلىگى - ات سپورتىن دامىتۋ. اتتىڭ ۇستىندە قول جىبەرىپ شابۋ ەركىندىكتىڭ سيمۆولى دەپ بىلەمىن. سوندىقتان وسى اتا- بابامىز اتتىڭ قۇلاعىندا ويناعان دەگەن ءسوزدىڭ وسىنداي ءىس جۇزىندە دالەلدەرى كوبەيە بەرسىن. مەرەكەلىك ءىس شاراعا 50 گە جۋىق شاباندوز قاتىستى. اتتىڭ قۇلاعىندا ويناعان قىز- جىگىتتەر كوپشىلىك كوپشىلىك كوڭىلىنەن شىقتى. وسىنداي ءىس شارالار ات ۇستىندەگى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن دامىتارى ءسوزسىز.
