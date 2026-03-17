ناۋرىز مەرەكەسىندە اۋە كومپانيالار 160 قوسىمشا رەيس ورىندايدى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىنداعى مەرەكەلىك كۇندەر قارساڭىندا قازاقستاننىڭ اۋە كومپانيالارى ىشكى رەيستەر سانىن كوبەيتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.
Air Astana جانە FlyArystan اۋە كومپانيالارى 2026-جىلعى 16- 29-ناۋرىز ارالىعىندا ەل ىشىندەگى سۇرانىسقا يە باعىتتار بويىنشا 146 قوسىمشا رەيس ۇيىمداستىرادى. ونىڭ 80 ى الماتى - استانا باعىتىنا تيەسىلى.
سونىمەن قاتار، الماتى، استانا جانە اقتاۋ قالالارىنان اقتوبە، شىمكەنت، تۇركىستان، قاراعاندى، قوستاناي، سەمەي، اقتاۋ، اتىراۋ، وسكەمەن جانە ورال قالالارىنا قوسىمشا رەيستەر جوسپارلانعان.
SCAT اۋە كومپانياسى ءوز كەزەگىندە 19-21-ناۋرىز ارالىعىندا الماتى - استانا باعىتى بويىنشا 5 رەيس، سونداي-اق شىمكەنت - اقتاۋ باعىتى بويىنشا 1 رەيس اشادى. سونىمەن قاتار، 23-26-ناۋرىز ارالىعىندا الماتى - استانا باعىتى بويىنشا تاعى 4 رەيس، سونداي-اق شىمكەنت - استانا جانە اقتاۋ - استانا باعىتتارى بويىنشا ءبىر-بىردەن رەيس قوسىلادى.
- قوسىمشا رەيستەردىڭ اشىلۋى ەل ىشىندە قاتىناۋدى جەڭىلدەتىپ، ازاماتتاردىڭ مەرەكە كۇنگى ساپارلارىن جوسپارلاۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
جولاۋشىلارعا اۋە كومپانيالارىنىڭ رەسمي سايتتارىنان قوسىمشا رەيستەر تۋرالى اقپاراتتى الدىن الا تەكسەرىپ، بيلەتتەردى ەرتەرەك راسىمدەۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك ناۋرىز مەرەكەسى قارساڭىندا «شۋ - تاراز» باعىتىندا قوسىمشا ەلەكترلى پويىز ىسكە قوسىلادى.