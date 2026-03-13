    ناۋرىز مەرەكەسى قارساڭىندا قوسىمشا پويىزدار قاتىنايدى

    استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا ۇلتتىق تاسىمالداۋشى قالا ماڭىنداعى پويىزداردا 2177 قوسىمشا ورىن ۇسىنادى. بۇل تۋرالى «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Наурыз мерекесі қарсаңында қосымша пойыздар қатынайды
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ баспасөз қызметі

    ناۋرىز مەيرامىن قارساڭىندا «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق قوسىمشا ەلەكترپويىزداردى ىسكە قوسىپ، ءبىرقاتار پويىزداردىڭ قۇرامىن ۇلعايتادى.

    مەرەكە كۇندەرى كەلەسى قوسىمشا قالا ماڭىنداعى پويىزدار قاتىنايدى:

    • 2026-جىلعى 20-جانە 21-ناۋرىز – 7510-«استانا - پاۆلودار» ەلەكترپويىزى؛

    • 2026-جىلعى 25-ناۋرىز – 7509-«پاۆلودار - استانا» ەلەكترپويىزى؛

    • 2026-جىلعى 25-ناۋرىز - 6803/6804-«استانا - اتباسار» ەلەكترپويىزدارى؛

    • 2026-جىلعى 25-ناۋرىز - 887/888-«نۇرلى جول - بۋراباي كۋرورتى» ەلەكترپويىزى.

    سونىمەن قاتار، 2026-جىلعى 20، 22 جانە 24-ناۋرىز كۇندەرى 606/605-«قاراعاندى - بالقاش» جولاۋشىلار پويىزىنىڭ قۇرامىنا ەكى قوسىمشا ۆاگون (1 كۋپە جانە 1 پلاتسكارت) تىركەلەدى.

    ناتيجەسىندە جولاۋشىلارعا قوسىمشا 2177 ورىن ۇسىنىلادى. بۇل مەرەكە كۇندەرى تەمىرجول تاسىمالىنا دەگەن جوعارى سۇرانىستى قامتاماسىز ەتىپ، جولاۋشىلاردىڭ ساپارىن بارىنشا جايلى ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
