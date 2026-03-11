«ناۋرىز» باعدارلاماسى: باسپانالى بولۋ ءۇشىن 2 ميلليون تەڭگە جيناق جەتكىلىكتى مە
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوپتەن كۇتكەن «ناۋرىز» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى. 31-ناۋرىزعا دەيىن جالعاساتىن ناۋقان اياسىندا مىڭداعان وتانداسىمىز جەڭىلدەتىلگەن شارتپەن باسپانالى بولۋدى كوزدەپ وتىر.
باعدارلامانىڭ قىر-سىرى، تابىس كوزىن راستاۋ ءتارتىبى جانە بيىلعى ەرەكشەلىكتەر تۋرالى يپوتەكا ساراپشىسى اقەركە بوداۋبەك قىزى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «Bugin.LIVE» باعدارلاماسىندا ەگجەي-تەگجەيلى ايتىپ بەردى.
باعدارلامانىڭ شارتى بويىنشا، نەسيە مولشەرلەمەسى - 9 پايىز، ال حالىقتىڭ الەۋمەتتىك جاعىنان وسال توپتارى ءۇشىن - 7 پايىز. ءوتىنىم بەرۋ ءۇشىن «وتباسى بانكتەگى» شوتتا كەمىندە 2 ميلليون تەڭگە جيناق بولۋى شارت. الايدا ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاراجات تەك كونكۋرسقا قاتىسۋعا عانا مۇمكىندىك بەرەدى.
- كوپ ازاماتتار 2 ميلليون تەڭگە بولسا جەتكىلىكتى دەپ ويلايدى. ءبىراق كونكۋرستان وتكەن سوڭ، ءۇي قۇنىنىڭ 20 پايىزىن تولتىرۋ قاجەت. مىسالى، 30 ميلليون تەڭگەگە ءۇي الساڭىز، شوتىڭىزدا 6 ميلليون تەڭگە بولۋى ءتيىس. ەگەر باسپانا جوندەۋسىز (چەرنوۆوي) بولسا 20 پايىز، ال جوندەۋىمەن (چيستوۆوي) بولسا 10 پايىز باستاپقى جارنا تالاپ ەتىلەدى. سونىمەن قاتار، ناۋرىز باعدارلاماسىنىڭ ارتىقشىلىعى - جوندەۋ جۇمىستارىنا ءۇي قۇنىنىڭ 10-15 پايىزى كولەمىندە قوسىمشا قاراجات شىعارىپ الۋعا بولادى، - دەيدى اقەركە بوداۋبەك قىزى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، باعدارلامادان ءوتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىراتىن باستى فاكتور - بانكتەگى جيناققا تۇسەتىن سىياقى مولشەرى. نەعۇرلىم قاراجات ەرتەرەك جانە كوبىرەك جينالسا، بال سوعۇرلىم جوعارى بولادى. سونىمەن قاتار، تابىس كوزىن راستاۋ كەزەڭىندە كوپتەگەن ازاماتتار كەدەرگىگە تاپ بولىپ جاتادى.
- تابىستى راستاۋ كەزىندە ءار بالانىڭ سانى مەن قولدانىستاعى نەسيەلەر شىعىن رەتىندە ەسەپتەلەدى. سوندىقتان يپوتەكاعا ءوتىنىم بەرمەس بۇرىن بارلىق نەسيەنى جاۋىپ، جاپقانى جونىندە انىقتاما الۋ ماڭىزدى. ەگەر بيىل وتپەي قالساڭىز، قايمىقپاڭىز. باعدارلاما 7 جىلعا ەسەپتەلگەن، الدا ءالى 4 جىل بار. وسى ۋاقىتتى قارجىلىق ساۋاتتىلىقتى ارتتىرىپ، اقشا جيناۋعا ارناعان ءجون، - دەپ كەڭەس بەردى مامان.
سونداي-اق، «ناۋرىز جۇمىسكەر» باعىتى بويىنشا 8000 نان استام كاسىپ يەلەرى مەن بەلگىلى ءبىر ە ق ج ج (ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرىنىڭ جالپى جىكتەۋىشى) كودتارى بار مەكەمە قىزمەتكەرلەرىنە دە جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان. بۇل ءتىزىمدى بانكتىڭ رەسمي سايتىنان تەكسەرۋگە بولادى.
مەملەكەت تاراپىنان بۇل جوباعا جىلىنا 300 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ وتىرادى. بۇل دەگەنىمىز جىل سايىن كەمى 12 مىڭ وتباسى ءوز ءۇيىنىڭ كىلتىن الادى دەگەن ءسوز.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، وتباسى بانككە وسال ساناتتارعا كوڭىل ءبولۋ تاپسىرىلعان ەدى.