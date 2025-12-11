نارىقتا كۇمىس قىمباتتاي باستادى
استانا. قازاقپارات - سپوت نارىعىندا كۇمىستىڭ باعاسى ساۋدا بارىسىندا 3 پايىزعا ءوسىپ، ۋنتسياسى 60,24 دوللار دەڭگەيىنە جەتتى. بۇل مەتاللدىڭ جاڭا تاريحي ماكسيمۋمى .
سونىمەن قاتار التىن دا قىمباتتادى: ونىڭ قۇنى 0,4 پايىزعا ءوسىپ، ۋنتسياسى 4235,9 دوللار بولدى.
CME FedWatch دەرەكتەرىنە سايكەس، باعالى مەتالدار نارىعىنداعى سەرپىلىس ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسى سارسەنبى كۇنگى وتىرىستا بازالىق مولشەرلەمەنى 25 بازيستىك تارماققا تومەندەتەدى دەگەن بولجاممەن بايلانىستى.
ساۋدا مالىمەتتەرى بويىنشا، مۇنداي ىقتيمالدىق ترەيدەرلەر تاراپىنان %89,6 دەڭگەيىندە باعالانىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مولشەرلەمەنىڭ تاعى 25 بازيستىك تارماققا تومەندەۋى التىن ءۇشىن وڭ فاكتور بولىپ سانالادى. نارىق جوعارى بەلسەندىلىگىن ساقتاپ تۇر جانە فرج مالىمدەمەسىنەن كەيىن جاڭا رەكوردتىق كورسەتكىشتەرگە جەتۋى مۇمكىن.
ازامات قويشىعارا
Egemen.kz