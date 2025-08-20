نارىق نەگە تۇراقسىز
استانا. قازاقپارات - Nasdaq پوزيتسيالارىن جوعالتىپ جاتىر، ال وعان تەحنولوگيالىق سەكتورداعى پايدا فيكساتسياسى سەبەپ بولدى، دەپ جازدى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى.
جوعارى مۋلتيپليكاتورلار مەن سەكتوردىڭ قىزىپ كەتۋىنەن تۋىنداعان الاڭداۋشىلىق ينۆەستورلاردى ساتۋعا يتەرمەلەدى.
ۆاليۋتا نارىعى
سەيسەنبى كۇنگى بيرجا ساۋداسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا USD/KZT جۇبىنىڭ باعامى 538,54 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى (1,30 تەڭگە). ساۋدا بەلسەندىلىگى ايتارلىقتاي ءوستى: جالپى ساۋدا كولەمى 361,6 ميلليون دوللاردى قۇرادى (بۇرىنعى سەسسيادا 147,1 ميلليون دوللار بولعان).
سىرتقى فاكتورلار بەيتاراپ بولعانىمەن (مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى ا ق ش دوللارى يندەكسىنىڭ السىرەۋىمەن وتەلگەن)، تەڭگەنىڭ نىعايۋى كوبىنە ىشكى سەبەپتەرمەن بايلانىستى بولدى. اتاپ ايتقاندا:
ءىرى ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ سالىق كەزەڭىنە دايىندالۋى؛
ۇلتتىق بانكتىڭ ۆاليۋتا ساتۋ وپەراتسيالارى؛
تەڭگەمەن قۇرالدارعا جوعارى مولشەرلەمەلەر جانە ولاردىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى ساقتالۋى؛
كۆازيمەملەكەتتىك كومپانيالاردىڭ ۆاليۋتا ساتۋى.
بۇگىنگى سەسسيادا (10:29 استانا ۋاقىتى بويىنشا) USD/KZT باعامى - 539,0 تەڭگە.
اقشا نارىعى
اقشا نارىعىنىڭ ينديكاتيۆتىك مولشەرلەمەلەرى وتىمدىلىك پروفيتسيتىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋى اياسىندا ارالاس ديناميكا كورسەتۋدە.
TONIA مولشەرلەمەسى وزگەرىسسىز قالىپ، 15,50 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى.
SWAP-1D كىرىستىلىگى 10,97 پايىزدان 11,06 پايىزعا ءوستى.
جالپى ساۋدا كولەمى - 540,3 ميلليارد تەڭگە (+3,3 ميلليارد).
ۇلتتىق بانكتىڭ دەپوزيتتىك اۋكتسيونىنا سۇرانىس 1,9 تريلليون تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى (+840 ميلليارد)، جانە ول 16,5 پايىز جىلدىق مولشەرلەمە بويىنشا 100 پايىز قاناعاتتاندىرىلدى.
ۇ ب- نىڭ اشىق پوزيتسياسى 8,1 تريلليون تەڭگەگە جەتتى.
قور نارىعى
سەيسەنبى كۇنگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا KASE يندەكسى شامالى ءوسىپ، 0,04 پايىزعا كوتەرىلىپ، 6836,5 پۋنكتكە جەتتى.
ءوسۋ كوشباسشىسى - حالىق بانكى: اكسيالارى 3,0 پايىزعا قىمباتتادى. بۇعان 2024-جىلدىڭ بولىنبەگەن پايداسىنان ديۆيدەند تولەۋ تۋرالى جاڭالىقتار سەبەپ بولدى.
بانك 22-قىركۇيەكتە اكسيونەرلەردىڭ كەزەكتەن تىس جينالىسىن (ۆوسا) وتكىزەدى. وندا تولەم تۋرالى جانە ونىڭ مولشەرى تۋرالى شەشىم قابىلدانادى.
سونىمەن قاتار، بانك 2025-جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعى بويىنشا كۇشتى قارجىلىق ناتيجەلەرىن جاريالادى:
تازا پايىزدىق تابىس - 574,1 ميلليارد تەڭگە (+32 پايىز)؛
تازا پايدا - 528,6 ميلليارد تەڭگە (+39 پايىز).
مۇناي
مۇناي باعاسى 65,8 دوللارعا دەيىن تومەندەدى (-1,2 پايىز) – ا ق ش- تىڭ ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى كەلىسسوزدەردى ۇيىمداستىرۋ ارەكەتتەرى اياسىندا. بۇل قىسقا مەرزىمدە رەسەيگە قارسى سانكسيالاردىڭ كۇشەيۋ ىقتيمالدىعىن ازايتادى.
اناليتيكتەر بۇل جاعداي وپتيميزم ءۇشىن بەلگىلى ءبىر سەبەپ بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى. ەگەر كەلىسىمگە كەلۋ مۇمكىن بولسا، بۇل جاھاندىق شيكىزات ساۋداسىن ارزانداتا الادى. بۇل ءوز كەزەگىندە مۇناي ۇسىنىسىن ارتتىرىپ، باعالارعا قىسىم كورسەتۋى مۇمكىن.
تاۋەكەلدى اكتيۆتەر
ا ق ش- تىڭ نەگىزگى بيرجالىق يندەكستەرى 0,6- 1,5 پايىزعا تومەندەدى. تەحنولوگيالىق سەكتوردا پايدا فيكساتسياسى بايقالدى.
ەڭ كوپ قۇلدىراعان كومپانيالار:
Palantir - AI نەگىزىندەگى اناليتيكالىق باعدارلاما ءوندىرۋشىسى: اكسيالارى - 9 پايىزعا تومەندەدى؛
AMD جانە Super Micro Computer - ءارقايسىسى 5 پايىزدان استام جوعالتتى؛
Nvidia - 3,5 پايىزعا تومەندەدى.
جوعارى مۋلتيپليكاتورلار جانە سەكتوردىڭ شامادان تىس قىزۋى تۋرالى قاۋىپتەر ينۆەستورلاردى تاۋەكەلدەردى قايتا باعالاۋعا يتەرمەلەگەن.
Nasdaq - ەڭ كوپ جوعالتقان يندەكس، بۇل تەحنولوگيالىق سەكتوردىڭ ينۆەستور كوڭىل-كۇيىنىڭ وزگەرىسىنە وتە سەزىمتال ەكەنىن كورسەتەدى.
تۇرعىن ءۇي نارىعى (ا ق ش)
جاڭا دەرەكتەر جىلجىمايتىن مۇلىك قۇرىلىسىنداعى ءوسىمدى كورسەتتى:
شىلدە ايىندا جاڭا ۇيلەردىڭ سانى بىلتىرعىدان 12,9 پايىزعا كوپ،
ال ساراپشىلار بار بولعانى 2,8 پايىزدىق ءوسىم بولار دەپ كۇتكەن ەدى.
نەگىزگى قوزعاۋشى كۇش - جالداۋعا ارنالعان تۇرعىن ۇيلەر:
5 جانە ودان دا كوپ پاتەرلى ۇيلەر - 27,4 پايىزعا كوبەيدى؛
جەكە ءۇي قۇرىلىستارى - 7,8 پايىزعا ءوستى.
ءبىر بولىگى وتكەن جىلعى قۇرىلىس ۇزىلىسىنەن كەيىنگى قالىپقا كەلۋ پروتسەسى رەتىندە قاراستىرىلادى، ول كەزدە قۇرىلىسشىلار كۇزدە پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ تومەندەۋىن كۇتكەن ەدى.
قورعانىس اكتيۆتەرى
قاۋىپسىز قۇرالدار ارالاس ديناميكا كورسەتتى - بۇل ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆىنىڭ (فرس) اقشا- نەسيە ساياساتىنا قاتىستى بەلگىسىزدىكپەن بايلانىستى:
التىن باعاسى - 3357 دوللار/ۋنتسيا (-0,6 پايىز)؛
ا ق ش- تىڭ 10 جىلدىق وبليگاتسيالارىنىڭ كىرىستىلىگى - 4,34 پايىزدان 4,30 پايىزعا تومەندەدى؛
ا ق ش دوللارى يندەكسى - 98,3 پۋنكتكە دەيىن ءوستى (+0,1 پايىز).
بۇگىن ۇلتتىق بانك 2025-جىلدىڭ II توقسانىندا بيزنەستىڭ نەسيەگە دەگەن جيىنتىق سۇرانىسى الدىڭعى توقسانداعى دەڭگەيدە ساقتالدى، الايدا، سەگمەنتتەر بويىنشا ديناميكا ارقيلى ەكەنىن ءمالىم ەتكەن ەدى.