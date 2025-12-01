نارەستەلەرگە قاتىستى زاڭسىزدىق: الماتى اۋەجايىندا قىتاي ازاماتتارى ۇستالدى
الماتى اۋەجايىندا سۋرروگات انالاردان تۋعان ءسابي العان شەتەلدىكتەر قازاقستاننان كەتپەك بولعان جەرىندە ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، 11-قاراشادا الماتى اۋەجايىندا قىتايدان كەلگەن ەكى وتباسىلىق جۇپ قازاقستاندا سۋرروگات انالار بوسانعان نارەستەلەرىمەن ۇستالعان. شەتەل ازاماتتارىنىڭ بالالارعا قاتىستى قۇجاتتارى بولعان، الايدا، دەرەككوزدىڭ ايتۋىنشا، ولاردى قازاقستاننان شىعارماعان.
رەداكسيانىڭ رەسمي سۇراۋىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ ۇستالعانىن راستادى.
«اتالعان فاكت بويىنشا الماتى پ د تەرگەۋ باسقارماسى قىلمىستىق كودەكستىڭ 135-بابى 1-بولىگى - «كامەلەتكە تولماعاندار ساۋداسى» بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا ءىس بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.