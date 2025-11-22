نارازىلىق، وتستاۆكا، ساحنادا قۇلاۋ: «الەم ارۋى» نەسىمەن ەستە قالدى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكا ارۋى فاتيما بوش سۇلۋلىق بايقاۋىنا دايىندىق كەزىندە جانجال شىعارعانىنا قاراماستان «الەم ارۋى» اتاعىن جەڭىپ الدى. تايلاندتا وتكەن بايقاۋدا ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى ونىڭ مىنەز-قۇلقىن سىناعان، دەپ حابارلايدى BBS.
بۇل سۇلۋلىق بايقاۋىنداعى ءبىر عانا جانجال ەمەس. اقتىق مارە الدىندا ەكى تورەشى ۇيىمداستىرۋشىلاردى ءبىرجاقتى دەپ ايىپتاپ، وتستاۆكاعا كەتەتىنىن جاريالادى.
فينالعا ەكى كۇن قالعاندا ۇلى بريتانيا مەن يامايكادان كەلگەن ۇمىتكەرلەر دايىندىق كەزىندە ساحنادا قۇلاپ قالدى. ساحنادا سۇرىنگەن يامايكالىق ارۋدى دارىگەرلەر زەمبىلگە سالىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزدى.
مەكسيكالىق ارۋدىڭ داۋى بايقاۋ اياقتالعاننان كەيىن دە جالعاستى. بۇل جولى ونىڭ جەڭىسىن مويىنداماعاندار شۋ شىعاردى. الەۋمەتتىك جەلىدەگى پىكىرلەر ەكىگە ءبولىندى. سەبەبى تايلاند ارۋى پراۆينار سينگح جەڭىمپاز بولادى دەپ بولجانعان. ول ۇزاق ۋاقىت بويى جەڭىسكە باستى ۇمىتكەر بولعان. الايدا بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرىنشى ۆيتسە- ميسس رەتىندە ەكىنشى ورىنعا يە بولدى.
ءۇشىنشى ورىن ۆەنەسۋەلالىق ستەفاني اباساليگە بۇيىرسا، فينالدىق بەستىككە فيليپپيندىك ما احتيسا مانالو مەن كوت- د’يۆۋار ارۋى وليۆيا ياسە دە كىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «الەم ارۋى» بايقاۋىندا ۇيىمداستىرۋشى ۇمىتكەردى بالاعاتتاعانى تۋرالى جازدىق.