نانكيندە «اقجايىق» كورپوراتسياسىنىڭ ينۆەستيتسيا جانە ساۋدا وكىلدىگى اشىلدى
ورال. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ «مەملەكەتتىڭ ينۆەستيتسياسى مەن جەكە بيزنەستىڭ ءىرى باستامالارىنا بىردەي نازار اۋدارۋ قاجەت. ءىرى ينۆەستورلارمەن قاتار، ورتا جانە شاعىن ينۆەستورلارمەن دە تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەۋ كەرەك» دەگەن تاپسىرماسىنا سايكەس، قىتايدىڭ نانكين قالاسىندا باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ «اقجايىق» الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسىنىڭ ينۆەستيتسيا جانە ساۋدا وكىلدىگى رەسمي تۇردە اشىلدى.
وكىلدىك ورتالىق ازيا-قىتاي ىنتىماقتاستىق ورتالىعى عيماراتىندا ورنالاسقان. بۇل - ەلىمىزدە وڭىرلىك دەڭگەيدە اشىلعان العاشقى شەتەلدىك ينۆەستيتسيالىق وكىلدىك. جاڭا قۇرىلىم اقجايىق ءوڭىرى مەن قىتاي كاسىپكەرلەرى اراسىندا تىكەلەي ىسكەرلىك بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى ناريمان تورەعالييەۆ باستاعان رەسمي دەلەگاتسيا قاتىستى.
SOHO كومپانياسىنىڭ بيزنەس جونىندەگى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ۆۋ تسيۋن يۋي ءىس-شارا بارىسىندا باستامانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل - ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىن ستراتەگيالىق باستاما. ينۆەستورلاردىڭ اقپاراتقا قولجەتىمدىلىگى ارتىپ، جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ مەرزىمى ايتارلىقتاي قىسقارادى دەپ سەنەمىن، - دەدى ول.
كەڭسەنىڭ رەسمي اشىلۋىنان كەيىن وبلىس اكىمى ناريمان تورەعالييەۆ ءبىرقاتار قىتايلىق كومپانيا وكىلىمەن كەزدەستى. كەزدەسۋلەر بارىسىندا اقجايىق ءوڭىرىنىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى تانىستىرىلىپ، ناقتى جوبالار بويىنشا كەلىسسوزدەر ءوتتى. ناتيجەسىندە، قىتايلىق تاراپ ەكى ءىرى ءوندىرىس ورنىن سالۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتتى:
ءبىرى - تۇرمىستىق قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ زاۋىتى، ەكىنشىسى - كيىك مۇيىزىنەن دارىلىك ونىمدەر شىعاراتىن كاسىپورىن.
- باتىس قازاقستان وبلىسى مەن تسزيانسۋ پروۆينتسياسىنىڭ اراسىنداعى سەرىكتەستىك ءوزارا سەنىم مەن ناقتى ىسكەرلىك بايلانىسقا نەگىزدەلىپ وتىر. ءبىز بارلىق قاجەتتى قولداۋدى كورسەتۋگە دايىنبىز. تۋىندايتىن كەز كەلگەن ماسەلە مەنىڭ جەكە باقىلاۋىمدا بولادى، - دەدى ناريمان تورەعاليەۆ.
قىتايلىق ينۆەستورلار باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ۇسىنعان جوبالارىنا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى. ولار كيىكتىڭ ەتىن تەرەڭ وڭدەپ، مۇيىزىنەن ءدارى-دارمەك، ەتىنەن تاعام، تەرىسىنەن كيىم ءوندىرىسىن جولعا قويۋعا نيەتتى. سونىمەن قاتار تۇرمىستىق قالدىقتاردى وڭدەۋ ارقىلى قايتا پايدالانۋعا جارامدى ونىمدەر شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر.
SOHO حولدينگىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دين حايدىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا ەكى جۇمىس توبى باتىس قازاقستانعا كەلىپ، جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ مۇمكىندىگىن زەردەلەيدى.
- ءبىر توپ - كيىك ەتىن وڭدەۋ سالاسىن، ەكىنشى توپ - تۇرمىستىق قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ جانە وڭدەۋ باعىتىن زەرتتەيدى. ءبىز بۇل ىسكە عىلىمي زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ ماماندارىن دا تارتامىز. زاۋىتتىڭ كولەمى مەن قۋاتى جەرگىلىكتى شيكىزات قورى مەن وندىرىستىك الەۋەتكە بايلانىستى انىقتالادى، - دەدى ول.
ساپار اياسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا ChinaGaz كومپانياسىنا بارىپ، ەنەرگەتيكالىق كاسىپورىننىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارىمەن تانىستى. قىتايلىق تاراپ ورال قالاسىندا جاڭا جىلۋ ەلەكتر ماگيسترالىن سالۋ بويىنشا ۇسىنىستارىن ءبىلدىردى.
اتالعان كەزدەسۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.