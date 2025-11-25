ناميبيادا ادولف گيتلەر ەسىمدى شەنەۋنىك وڭىرلىك سايلاۋعا قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ناميبيادا ومپۋنديا وكرۋگىنىڭ باسشىسى ادولف گيتلەر ۋۋنونا ەسىمدى جەرگىلىكتى ساياساتكەر قوعام نازارىن وزىنە اۋدارتتى، دەپ حابارلايدى BILD باسىلىمى.
ول BILD- كە 26-قاراشادا وتەتىن وڭىرلىك سايلاۋعا قاتىساتىنىن راستادى. ادولف گيتلەر ۋۋنونا بۇل وكرۋگتى 2004 -جىلدان بەرى باسقارىپ كەلەدى جانە 2020 -جىلى ول شامامەن 85 پايىز داۋىسپەن قايتا سايلانعان.
سوڭعى جىلدارى شەنەۋنىككە قىسىم كۇشەيە ءتۇستى: تۇرعىندار اۋداننىڭ دامۋىندا توقىراۋ بارىن جانە ينفراقۇرىلىمنىڭ جوقتىعىن ايتىپ شاعىمدانعان.
Namibian جەرگىلىكتى گازەتى ءبىر سايلاۋشىنىڭ مىنا ءسوزىن كەلتىرەدى: «ءبىز وعان جۇمىستا كارتا ويناسىن دەپ ەمەس، قىزمەت اتقارسىن دەپ جالاقى تولەيمىز».
الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە نازار اۋدارتقان بۇل ەسىمنىڭ شىعۋ تەگىن ۋۋنونا اكەسىنىڭ تاريحي ءمان-ماعىناسىن تۇسىنبەگەنىمەن تۇسىندىرەدى. ول ءوزىنىڭ ناتسيستىك قىلمىستارمەن ەشقانداي بايلانىسى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، كوپشىلىك الدىندا تەك ادولف ەسىمىن عانا قولداناتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، ارگەنتينادا گيتلەردىڭ قولى قويىلعان قۇجاتتار تابىلعانىن جازدىق.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى