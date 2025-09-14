نەپالدا سۋشيلا كاركي ۋاقىتشا پرەمەر بولىپ تاعايىندالعاننان كەيىن شەكتەۋلەر جەڭىلدەتىلدى
استانا. KAZINFORM - نەپالدا الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ بۇعاتتالۋىنا بايلانىستى وتكەن ۇكىمەتكە قارسى نارازىلىقتاردان كەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر جەڭىلدەتىلە باستادى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بۇل قادام نەپالداعى ۋاقىتشا ۇكىمەتتىڭ باسشىسى بولىپ بۇرىنعى جوعارعى سوت ءتورايىمى سۋشيلا كاركي تاعايىندالعاننان كەيىن جاسالدى.
The Kathmandu Post گازەتىنىڭ جازۋىنشا، چيتۆان مەن رامەچحاپ اۋداندارىندا، سونداي-اق استانانىڭ باسىم بولىگى - كاتماندۋدا كومەندانتتىق ساعات الىندى، سەبەبى قاۋىپسىزدىك جاعدايى تۇراقتالىپ كەلەدى. الايدا ەل استاناسىنىڭ كەيبىر بولىكتەرىندە جيىندار مەن شەرۋلەرگە تىيىم ءالى دە ساقتالىپ وتىر.
ۋاقىتشا پرەمەر-مينيستر انت بەردى
كەشە 73 جاستاعى كاركي انت قابىلداپ، التى اي ىشىندە ەلدى سايلاۋعا جەتكىزۋ مانداتىمەن ۋاقىتشا ۇكىمەتتى باسقارۋدى قولعا الدى. ول نەپال تاريحىنداعى العاشقى ايەل-پرەمەر اتاندى.
نەپالداعى نارازىلىقتار
4-قىركۇيەكتە ەل بيلىگى Facebook ،Instagram ،WhatsApp ،YouTube ،X ،Reddit جانە LinkedIn جەلىلەرىنە قولجەتىمدىلىكتى شەكتەدى. بۇل شەشىمدى ولار وتىنىشتەردىڭ بايلانىس جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنە ۋاقىتىلى تىركەلمەۋىمەن ءتۇسىندىردى.
الايدا تىيىم جاپپاي نارازىلىقتارعا سەبەپ بولدى، وعان نەگىزىنەن جاستار قاتىستى. دەمونسترانتتار جەمقورلىققا جانە الەۋمەتتىك جەلىلەرگە شەكتەۋگە قارسى شىعىپ، پارلامەنت عيماراتىنا قاراي قوزعالدى. پوليتسيا ولاردى تاراتۋ ءۇشىن سۋاتقىشتار، كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز جانە وق-ءدارى قولداندى. قاقتىعىس سالدارىنان 51 ادام قازا تاۋىپ، 1300 دەن استامى جاراقات الدى.
ۇكىمەتتىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردى بۇعاتتاۋدى الىپ تاستاۋ تۋرالى ۋادەسىنە جانە ىشكى ىستەر ءمينيسترى رامەش لەكحاكتىڭ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە مال شارۋاشىلىعى ءمينيسترى رامنات ادحيكاريدىڭ، سۋ رەسۋرستارى ءمينيسترى پراديپ ياداۆتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋى تۋرالى مالىمدەمەلەرىنە قاراماستان، نارازىلىق توقتاعان جوق. شەرۋشىلەر ساياساتكەرلەر مەن مينيسترلەردىڭ ۇيلەرىن ورتەپ، سانەپا اۋدانىنداعى نەپال كونگرەسىنىڭ ورتالىق كەڭسەسىنە، فەدەرالدى پارلامەنت عيماراتىنا، جوعارعى سوتقا جانە پرەمەر-مينيستر كحادگا پراساد شارما وليدىڭ ەكى رەزيدەنسياسىنا شابۋىل جاسادى.
اسكەريلەر مينيسترلەردى ۇيلەرىنەن تىكۇشاقپەن ەۆاكۋاتسيالاۋعا ءماجبۇر بولدى. 9-قىركۇيەكتە پرەمەر-مينيستر كەڭسەسى وليدىڭ وتستاۆكاعا كەتكەنىن حابارلادى.
بۇلىكتەر بارىسىندا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر تۇرمەلەرگە دە شابۋىل جاساپ، اكىمشىلىك عيماراتتاردى ورتەدى جانە قاقپالاردى اشىق قالدىردى. سونىڭ سالدارىنان 25 تەن استام تۇزەۋ مەكەمەسىنەن 15 مىڭنان استام تۇتقىن قاشىپ شىقتى.