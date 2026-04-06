بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 466,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,75 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,73 تەڭگە، ساتۋ - 548,73 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,84 تەڭگە، ساتۋ - 6,14 تەڭگە؛
- يۋان 68,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 467,09 تەڭگە، ساتۋ - 470,34 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 545,72 تەڭگە؛
- رۋبل 5,85 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,60 - 70,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى.