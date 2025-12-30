نەپال ەۆەرەستتى قوقىستان تازارتۋعا ارنالعان «ءساتسىز» باعدارلامانى توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ەۆەرەستتەن قوقىستى تومەنگە تۇسىرۋگە الپينيستەردى ىنتالاندىرۋدى كوزدەگەن باعدارلاما توقتاتىلادى. نەپال بيلىگى BBC-گە بۇل باستامانىڭ ساتسىزدىككە ۇشىراعانىن مالىمدەدى.
باعدارلاماعا سايكەس، الپينيستەر 4000 ا ق ش دوللارى (2964 فۋنت ستەرلينگ) كولەمىندە كەپىلدىك جارنا تولەۋى ءتيىس ەدى. بۇل قاراجات تەك ولار وزدەرىمەن بىرگە ەۆەرەستتەن تومەنگە كەمىندە 8 كەلى قالدىق الىپ تۇسكەن جاعدايدا عانا قايتارىلۋى كەرەك ەدى.
بيلىك وكىلدەرى بۇل شارا الەمدەگى ەڭ بيىك شىڭداعى قوقىس ماسەلەسىن شەشۋگە باستاما بولادى دەپ ۇمىتتەنگەن. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، ەۆەرەست شىڭىندا شامامەن 50 تونناداي قوقىس جاتىر.
الايدا 11 جىل وتكەن سوڭ، قوقىس كولەمى ءالى دە ارتىپ كەلە جاتقانىنا قاراماستان باعدارلاما ايتارلىقتاي ناتيجە بەرمەي، ورتا جولدا توقتاتىلىپ وتىر.
تۋريزم دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى حيمال گاۋتام BBC-گە بەرگەن سۇحباتىندا قوقىس ماسەلەسى تەك شەشىلمەي قالعان جوق، سونىمەن قاتار كەپىلدىك جارنا جۇيەسىنىڭ ءوزى اكىمشىلىك تۇرعىدان اۋىر جۇككە اينالعانىن ايتتى.
تۋريزم مينيسترلىگى مەن الپينيزم دەپارتامەنتىنىڭ وكىلدەرى BBC-گە سوڭعى جىلدارى كەپىلدىك رەتىندە جينالعان قاراجاتتىڭ باسىم بولىگى الپينيستەرگە قايتارىلعانىن حابارلادى. بۇل كوپشىلىگى قوقىستى تومەنگە تۇسىرگەنىن ءبىلدىرۋى ءتيىس ەدى.
الايدا بۇل جۇيە ساتسىزدىككە ۇشىرادى دەپ ەسەپتەلىپ وتىر. سەبەبى الپينيستەر اكەلگەن قوقىس بۇل ماسەلە ەڭ كۇردەلى بولىپ وتىرعان جوعارى لاگەرلەردەن ەمەس، ادەتتە، تومەنگى لاگەرلەردەن جينالعان.
«بيىك تاۋلى لاگەرلەردەن ادامدار كوبىنە تەك وتتەگى باللوندارىن الىپ تۇسەدى»، دەدى ەۆەرەستتەگى باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتىن باسقاراتىن ساگارماتحا قورشاعان ورتانى لاستاۋدى باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ديرەكتورى سحەرينگ شەرپا. «ال شاتىرلار، كونسەرۆى بانكالارى، ورالعان ازىق-تۇلىك پەن سۋسىنداردىڭ قوراپتارى سياقتى باسقا زاتتار نەگىزىنەن سول جەردە قالىپ قويادى. سوندىقتان ءبىز ول جاقتا قوقىستىڭ وسىنشاما كوپ جينالعانىن كورىپ وتىرمىز»، دەدى ول.
شەرپانىڭ ايتۋىنشا، الپينيست تاۋدا اككليماتيزاتسيا مەن شىڭعا شىعۋ ءۇشىن شامامەن التى اپتاعا دەيىن بولاتىندىقتان، ورتا ەسەپپەن 12 كەلىگە دەيىن قالدىق شىعارادى.
ايماقتاعى بيلىك وكىلدەرى الپينيستەردەن وزدەرى وندىرگەن قوقىستان از مولشەردە قالدىق اكەلۋدى تالاپ ەتەتىن «قاتە ەرەجەدەن» بولەك، باستى ماسەلە باقىلاۋدىڭ جوقتىعىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«كحۋمبۋ مۇزدى سارقىراماسىنىڭ ۇستىندەگى باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتىنەن باسقا، الپينيستەردىڭ ءىس-ارەكەتتەرىن تەكسەرەتىن ەشقانداي باقىلاۋ جوق»، دەدى سحەرينگ شەرپا.
نەپال بيلىگى ەندىگى ەنگىزىلەتىن جاڭا جۇيە بۇرىنعىسىنان ءتيىمدى بولادى دەپ ۇمىتتەنىپ وتىر.
