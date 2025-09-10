نەپال اۋەجايلارى 11- قىركۇيەككە دەيىن جابىلدى
استانا. KAZINFORM - نەپال ارمياسى باسقا دا قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىمەن كەلىسە وتىرىپ، ەلدەگى جاپپاي توناۋ، ءورت قويۋ جانە ۆانداليزم، تارتىپسىزدىك بولىپ جاتقان قالالاردىڭ كوشەلەرىنە اسكەرلەرىن ورنالاستىردى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى اسكەريلەردىڭ قوعاممەن بايلانىس دەپارتامەنتىنىڭ مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساپ Khabarhub پورتالى حابارلادى.
سونىمەن قاتار نەپال ارمياسى كاتماندۋداعى تريبحۋۆان حالىقارالىق اۋەجايىن باقىلاۋعا الدى. بۇل تۋرالى باس مەنەدجەر حانسا رادج پاندەي مالىمدەدى.
- نەپال ارمياسى اۋەجايدىڭ ىشىندە جانە سىرتىندا باسقارۋدى ءوز قولىنا الدى، ءبىز جالپى قاۋىپسىزدىككە سەنىمدىمىز، - دەپ كەلتىرەدى پاندەيدىڭ ءسوزىن Katmandu Post.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋەجايدىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى جۇزدەگەن جولاۋشى نەپالدا ۇشىپ-قونا الماي قالعان. پاندەي سارسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن اۋەجايدى قايتا اشۋ تۋرالى شەشىم قابىلداماس بۇرىن بيلىك قاۋىپسىزدىك جاعدايىن قاراستىراتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن نەپالدىڭ تۋريستىك كەڭەسى مەن جەرگىلىكتى اۋە كومپانيالارى نەپالداعى بارلىق اۋەجاي 11- قىركۇيەككە دەيىن جابىق كۇيىندە قالادى، جابىلۋ مەرزىمى ۇزارتىلۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، 8-قىركۇيەكتە كاتماندۋ مەن نەپالدىڭ باسقا دا ءبىرقاتار ءىرى قالاسىندا ۇكىمەتتىڭ شارالارىنا قارسى شىققان مىڭداعان ادامنىڭ قاتىسۋىمەن جاپپاي نارازىلىق شەرۋلەرى باستالدى.
ءتارتىپ ساقتاۋ ءۇشىن استاناعا اسكەريلەر جىبەرىلىپ، مەرزىمسىز كومەندانتتىق ساعات ەنگىزىلدى. شەرۋشىلەر مەن پوليسيا اراسىنداعى قاقتىعىس كەزىندە 20 دان استام ادام قازا تاۋىپ، 500 دەن استامى جارالاندى.
نەپالدىڭ لاليتپۋر قالاسىنداعى ناكحۋ تۇرمەسىنەن 1500 گە جۋىق تۇتقىن قاشىپ كەتتى.