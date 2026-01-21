ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:10, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۆەنا، ريم، شانحاي باعىتىندا جاڭا اۋە رەيستەرى اشىلادى

    استانا. KAZINFORM — كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا بيىل اشىلاتىن اۋە رەيستەرى تۋرالى مالىمەت بەردى.

    Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдың 2025 жылғы жетістіктері қандай. 
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    - مەملەكەت باسشىسى ماقۇلداعان ءۇش جىلدىق جوسپارعا سايكەس جۇمىستار باستالدى. بيىل جاڭا حالىقارالىق اۆيامارشرۋتتاردى قايتا باستاۋ جانە اشۋ جوسپاردا. سونداي-اق ۆەنا، ريم، شانحاي جانە تاعى باسقا باعىتتار بويىنشا رەيستەر اشىلادى، - دەدى مينيستر.

    ونىڭ سوزىنشە، اۆياترانزيتتى ۇلعايتۋ ءۇشىن اۆياوتىننىڭ باعاسىن اارزانداتۋ شارالارى قولعا الىنىپ جاتىر.

    - قازىر «قازمۇنايگاز- اەرو» ءونىمى بارلىق اۋەجايدا قولجەتىمدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

    كەشەگى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شيكى مۇناي ەكسپورتتاپ وتىرعان قازاقستاندا اۆياكەروسيننىڭ باعاسى مۇناي وندىرمەيتىن ەلدەردەن ءتيىمسىز بولۋىن «ابسۋرد» دەپ اتاعان بولاتىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
