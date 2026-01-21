ۆەنا، ريم، شانحاي باعىتىندا جاڭا اۋە رەيستەرى اشىلادى
استانا. KAZINFORM — كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا بيىل اشىلاتىن اۋە رەيستەرى تۋرالى مالىمەت بەردى.
- مەملەكەت باسشىسى ماقۇلداعان ءۇش جىلدىق جوسپارعا سايكەس جۇمىستار باستالدى. بيىل جاڭا حالىقارالىق اۆيامارشرۋتتاردى قايتا باستاۋ جانە اشۋ جوسپاردا. سونداي-اق ۆەنا، ريم، شانحاي جانە تاعى باسقا باعىتتار بويىنشا رەيستەر اشىلادى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، اۆياترانزيتتى ۇلعايتۋ ءۇشىن اۆياوتىننىڭ باعاسىن اارزانداتۋ شارالارى قولعا الىنىپ جاتىر.
- قازىر «قازمۇنايگاز- اەرو» ءونىمى بارلىق اۋەجايدا قولجەتىمدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
كەشەگى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شيكى مۇناي ەكسپورتتاپ وتىرعان قازاقستاندا اۆياكەروسيننىڭ باعاسى مۇناي وندىرمەيتىن ەلدەردەن ءتيىمسىز بولۋىن «ابسۋرد» دەپ اتاعان بولاتىن.