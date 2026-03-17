نەگە كەيدە ءبىر نۇكتەگە قاراپ «قاتىپ» قالامىز؟ - عالىمدار ءتۇسىندىردى
استانا. قازاقپارات - كەيدە ادامدار بىرنەشە سەكۋندقا سىرتقى الەمنەن «اجىراپ كەتكەندەي» بولىپ، ءبىر نۇكتەگە قاراپ تۇرىپ قالادى. كوپ جاعدايدا بۇل - قالىپتى قۇبىلىس. ءبىراق اعزاعا مۇنداي كۇي نە ءۇشىن كەرەك؟
Techinsider. ru جازۋىنشا، مۇنداي كەزدە ءبىزدىڭ ميىمىز كوز الدىمىزداعى نارسەگە ەمەس، باسقا ويلارعا نازار اۋدارادى. مىسالى، ءسىز بىرەۋمەن سويلەسىپ تۇرسىز، ءبىراق ويىڭىز جۇمىستا بولۋى مۇمكىن. سول كەزدە اڭگىمەلەسۋشىنىڭ سوزدەرىنىڭ كوبى «قۇلاقتان كىرىپ، شىعىپ كەتەدى».
عالىمدار مۇنداي كۇيدى ازىلدەپ «اۆتونومدى رەجيم» دەپ اتايدى.
زەرتتەۋلەرگە قاراعاندا، ادام ميى سەرگەك جۇرگەن ۋاقىتتىڭ شامامەن 13 پايىزىن وسىنداي كۇيدە وتكىزەدى. بۇل كەيدە پايداسىز سياقتى كورىنگەنىمەن، شىن مانىندە وتە پايدالى. مۇنداي كەزدە مي سىرتقى دۇنيەگە الاڭداماي، ءوز ويلارىمەن ەركىن جۇمىس ىستەيدى. سوندىقتان جاڭا يدەيالار تۋۋى نەمەسە شىعارماشىلىق ويلار پايدا بولۋى مۇمكىن.
ادام تاعى قانداي سەبەپتەرمەن ءبىر نۇكتەگە قاراپ «قاتىپ» قالۋى مۇمكىن؟ بۇعان ءارتۇرلى سەبەپتەر اسەر ەتەدى:
شارشاۋ
ميدىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋى
ءبىر نارسەگە قاتتى قىزىعۋ
پسيحولوگيالىق جاراقاتتان كەيىنگى كۇيزەلىس
سترەسس نەمەسە قورقىنىش
قىسقاسى، كەيدە ءبىر نۇكتەگە قاراپ قالۋ - ميىمىزدىڭ دەمالىپ، ويدى رەتتەپ الۋ تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى.
