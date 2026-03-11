نەگە كەيدە اشتى تاعامعا قۇمارلىق قاتتى تارتىپ تۇرادى؟
استانا. KAZINFORM - كوپ ادام بەلگىلى ءبىر تاعامعا دەگەن قۇمارلىقتى اعزاداعى دارۋمەن نەمەسە مينەرال جەتىسپەۋشىلىگىمەن بايلانىستىرادى. مىسالى، ءتاتتى جەگىڭىز كەلسە - شارشاۋ نەمەسە ەنەرگيا تاپشىلىعى، ال تۇزدى قالاساڭىز - مينەرالدار جەتىسپەيدى دەگەن پىكىر بار. ال اشى تاعامعا دەگەن قۇمارلىق كوبىنە اعزاداعى ناقتى تاپشىلىقپەن بايلانىستى بولمايدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، چيلي بۇرىشى نەمەسە اشى سوۋس قوسقىسى كەلۋ كوبىنەسە ادامنىڭ ءومىر سالتىنا، كۇيزەلىسكە جانە شارشاۋىنا بايلانىستى. اشى ءدام تىلدەگى رەتسەپتورلاردى قاتتى قوزدىرىپ، قىسقا ۋاقىتقا سەرگەكتىك سەزىمىن بەرەدى. سول سەبەپتى مي ونى تەز اسەر بەرەتىن «ستيمۋل» رەتىندە قابىلدايدى.
كەيدە اشى تاعامعا دەگەن قۇمارلىق تاعامنىڭ ءبىرسارىندى بولۋىنان دا پايدا بولادى. ەگەر كۇندەلىكتى راتسيوندا ءدامى بەيتاراپ تاعامدار كوپ بولسا، بۇرىش پەن ءتۇرلى سوۋستار تاماقتىڭ ءدامىن ايقىنىراق ەتەدى. اسىرەسە اسىعىس تاماقتانعاندا - مىسالى، كۇرىش، كەسپە نەمەسە تاۋىق ەتى سياقتى قاراپايىم تاعامداردا - دامدەۋىشتەر تاماقتى «قىزىعىراق» ەتەدى.
سونىمەن قاتار سترەسس پەن ۇيقىنىڭ جەتىسپەۋى دە اشى تاعامعا دەگەن قۇمارلىقتى كۇشەيتۋى مۇمكىن. مۇنداي كەزدە وتكىر ءدام ادامعا ەموتسيالىق سەرپىلىس بەرىپ، قىسقا ۋاقىتقا سەرگىتەدى.
ماماندار ەگەر اشى تاعامدى ءجيى جەگىڭىز كەلسە، ءبىر عانا ونىمگە نازار اۋدارماي، جالپى ءومىر سالتىنا كوڭىل بولۋگە كەڭەس بەرەدى. ۇيقىنىڭ جەتكىلىكتى بولۋى، تىنىش جاعدايدا تاماقتانۋ جانە ءارتۇرلى دامدەردى قولدانۋ بۇل ادەتتى رەتتەۋگە كومەكتەسەدى.
مىسالى، اشىنىڭ ورنىنا ليمون شىرىنى، كوك شوپتەر، سارىمساق نەمەسە يمبير سياقتى حوش ءيىستى قوسپالاردى پايدالانۋ تاعامنىڭ ءدامىن بايىتىپ، ءبىراق رەتسەپتورلارعا شامادان تىس جۇكتەمە تۇسىرمەيدى.