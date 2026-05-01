مۋزىكالىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ءبىرقاتار ازاماتقا ناگرادالار تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان مۋزىكالىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ءبىرقاتار ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى.
ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايدا بالايەۆا ءاربىر ماماننىڭ ادال ەڭبەگى ەل دامۋىنا قوسىلعان ماڭىزدى ۇلەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى ءاردايىم ەڭبەك ادامىنا ەرەكشە كوڭىل بولەدى. بۇگىنگى جەتىستىكتەرىڭىز بەن تابىستارىڭىز - سونىڭ ايقىن دالەلى. پرەزيدەنت ەڭبەك ادامدارىن ىنتالاندىرۋ جانە ماراپاتتاۋ باستاماسىن ۇنەمى قولدايدى. ويتكەنى ادال ەڭبەك ءارقاشان لايىقتى باعالانۋعا ءتيىس. سىزدەر ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ۇلكەن ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. كەيدە ونىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن وزدەرىڭىز دە بايقاماي، كۇن سايىن ادال ءارى جاۋاپتى ەڭبەك ەتىپ جۇرسىزدەر. بۇل جۇمىستى شىن نيەتپەن، بار ىقىلاستارىڭىزبەن اتقارىپ كەلە جاتقاندارىڭىزدى جاقسى بىلەمىن. ەڭبەكتەرىڭىز ءاردايىم لايىقتى باعالانىپ، سىي-قۇرمەتكە بولەنە بەرىڭىزدەر، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك- مادەني دامۋىنا، سونداي-اق ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە جانە كۇي ونەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان رەسپۋبليكالىق «كۇي كۇمبىرى» اكسياسىن وتكىزۋگە قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن:
- «قۇرمەت» وردەنىمەن - قويۋشى رەجيسسەر قارلىعاش اجيەۆا؛
- «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن - ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيانىڭ «قورقىت» ءداستۇرلى مۋزىكالىق توبىنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى شولپان قورعانبەك ماراپاتتالدى.
پرەزيدەنتتىڭ «العىس» گراموتاسىمەن:
- № 1-بالالار مۋزىكا مەكتەبى ديرەكتورىنىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارى، ءداستۇرلى ونەر پاندەرىنىڭ پەداگوگى جانار ورالبايەۆا؛
- ر. باعلانوۆا اتىنداعى № 2-بالالار مۋزىكا مەكتەبى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى گۇلنۇر قامزينا؛
- № 3-بالالار مۋزىكا مەكتەبى ديرەكتورىنىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارى اينۇر بايماحانوۆا؛
- استانا قالاسى اكىمدىگىنە قاراستى № 2-كوركەمسۋرەت مەكتەبى ديرەكتورىنىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارى گۇلشات جۇمابايەۆا ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» اكسياسىنا بەلسەنە قاتىسقان ازاماتتاردى ماراپاتتاعان ەدى.