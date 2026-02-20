مۋزىكا تىڭداۋ ءونىمدى جۇمىس ىستەۋگە كومەكتەسە مە؟
استانا. قازاقپارات - وپەراتسيا بولمەسىندە مۋزىكا ويناپ تۇرعانى ابسۋرد سەكىلدى كورىنۋى مۇمكىن. ءبىراق Technical University of Dresden زەرتتەۋى فوندىق مۋزىكا جاس حيرۋرگتەردىڭ لاپاروسكوپيالىق وپەراتسيا كەزىندە مازاسىزدىعىن ازايتىپ، سەنىمدىلىگىن ارتتىراتىنىن كورسەتكەن، دەپ حابارلايدى springer.com.
مۋزىكا ەموتسيالىق كۇيدى رەتتەۋشى رەتىندە جۇمىس ىستەيدى: ىشكى كەرنەۋدى تومەندەتىپ، تۇراقتى جۇمىس ىرعاعىن قالىپتاستىرادى. اسىرەسە ءبىرسارىندى، قايتالاناتىن تاپسىرمالاردا ءتيىمدى. مي قيمىلدى ىرعاققا بەيىمدەيدى، بۇل قۇبىلىس «ريتميكالىق سينحرونيزاتسيا» دەپ اتالادى. سونىڭ ارقاسىندا قوزعالىس ناقتىلانىپ، شارشاۋ از سەزىلەدى. سوندىقتان مۋزىكا سۇرىپتاۋ، جيناقتاۋ، مەحانيكالىق نەمەسە فيزيكالىق ەڭبەك كەزىندە ءجيى كومەكتەسەدى.
الايدا ءماتىنى بار اندەر وقۋ، جازۋ، جاتتاۋ سياقتى تىلدىك پروتسەستەرگە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن. ءان سوزدەرى ويداعى سوزدەرمەن «باسەكەگە ءتۇسىپ»، زەيىندى بولەدى. كۇردەلى ينتەللەكتۋالدىق شەشىمدەر قابىلداعاندا ارتىق دىبىستىق ستيمۋلدار ميعا شامادان تىس جۇكتەمە تۇسىرەدى. تاجىريبەلى ماماندار ءۇشىن ۇيرەنشىكتى پروتسەدۋرالار از كوگنيتيۆتىك رەسۋرس تالاپ ەتەدى، سوندىقتان مۋزىكا الاڭداتپايدى. ال جاڭادان ۇيرەنىپ جۇرگەندەرگە نەمەسە ستاندارتتان تىس جاعدايدا، كەرىسىنشە، كەدەرگى بولۋى ىقتيمال.
جەكە ەرەكشەلىك تە ماڭىزدى: ينتروۆەرتتەرگە مۋزىكا ءجيى بوگەت جاساسا، ەكستراۆەرتتەرگە كەرىسىنشە كومەكتەسەدى. مۋزىكا تىم قاتتى بولماۋى كەرەك: ونىڭ ماقساتى نازار اۋدارتۋ ەمەس، تۇراقتى اكۋستيكالىق فون جاساپ، كەزدەيسوق شۋدى «جاسىرۋ».
ءبىزدىڭ ەستۋ جۇيەمىز بىرنەشە دىبىستىق اعىندى قاتار اجىراتا الادى، بۇل «ەستۋ ساحناسىن تالداۋ» دەپ اتالادى. سوندىقتان مۋزىكا تىڭداپ وتىرىپ اۋديومىندەت ورىنداۋ تەلەديدار قوسۋلى تۇرعان ورتادا جۇمىس ىستەۋگە قاراعاندا جەڭىلىرەك.
قورىتىندى قاراپايىم: كۇيبەڭ تىرلىكتە مۋزىكا كومەكشى بولسا، كۇردەلى وي ەڭبەگىندە ارتىق جۇك تۇسىرەدى. ەگەر مۋزىكا الاڭداتا باستاسا، ءسال ءۇزىلىس جاساپ، قايتا قوسۋ زەيىندى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ءتيىمدى ءتاسىلى بولا الادى.