مۋزىكا ادام ويىن وزگەرتەتىنى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - مۋزىكا كوبىنە جاي عانا دەمالىس نەمەسە كۇندەلىكتى تىرشىلىككە فون رەتىندە قابىلدانادى. الايدا جاڭا زەرتتەۋ اۋەن تىڭداۋ كەزىندە ادامنىڭ ويى ەشقاشان «تىنىشتالمايتىنىن» بولمايتىنىن كورسەتتى. مۋزىكانىڭ جانرى، تىڭداۋشىعا تانىستىعى جانە ۇناۋ دەڭگەيى ميدى بەلگىلى ءبىر وي باعىتىنا بەلسەندى تۇردە باعىتتايدى. بۇل ويلار جەكە ەستەلىكتەردەن باستاپ، ويدان شىعارىلعان وقيعالارعا نەمەسە مۋزىكانىڭ وزىنە سىن كوزبەن باعا بەرۋگە دەيىن وزگەرەدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Psychology of Music جۋرنالى.
پسيحولوگتار مۋزىكا قيالدى وياتاتىن قۋاتتى تريگگەر ەكەنىن بۇرىننان ايتىپ كەلەدى. ءبىر عانا اۋەن ادامنىڭ وتكەن ومىرىنەن ناقتى ءبىر كورىنىستى نەمەسە بەينەنى ەسكە ءتۇسىرۋى مۇمكىن. ءبىراق الدىڭعى زەرتتەۋلەر كوبىنە تار شەڭبەردە جۇرگىزىلىپ، ويدىڭ ءبىر عانا تۇرىنە، مىسالى، ەستەلىككە نەمەسە ۆيزۋالدى قيالعا نازار اۋدارعان. سونىمەن قاتار، ادەتتە ەكى-ءۇش جانرمەن عانا شەكتەلگەن.
بۇل ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن دارەم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى اۋقىمدى زەرتتەۋ جۇرگىزدى. زەرتتەۋگە ا ق ش پەن ۇلى بريتانيادان 701 ادام قاتىستى. ولار 17 ءتۇرلى جانردى قامتيتىن 356 مۋزىكالىق ءۇزىندىنى تىڭداعان. اراسىندا ەمبيەنت، كانتري، حەۆي-مەتال، بەينەويىن مۋزىكاسى، دجاز، فولك، حيپ-حوپ، سونداي-اق 60 جانە 80-جىلدار پوپ-مۋزىكاسى بار. ءار ءۇزىندى 30 سەكۋندقا سوزىلدى جانە ءسوزسىز بولدى - بۇل تىڭداۋشى ويىن ءماتىن ەمەس، تەك مۋزىكا ارقىلى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن جاسالعان.
ناتيجەلەر جانر مەن تانىستىقتىڭ شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىن كورسەتتى. تانىس ءارى ۇنايتىن مۋزىكا كوبىنە ومىردەن الىنعان جەكە ەستەلىكتەردى قوزعايدى. ال بەيتانىس نەمەسە كۇردەلى كومپوزيتسيالار قيالعا نەگىزدەلگەن وقيعالار مەن ابستراكت ويلارعا جەتەلەيدى. كەي جاعدايدا تىڭداۋشىلار اۋەننىڭ قۇرىلىمىن، ىرعاعىن نەمەسە تەحنيكالىق ەرەكشەلىگىن وي ەلەگىنەن وتكىزگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، مۋزىكا ويدى «باسىپ الاتىن» قۇرال ەمەس، كەرىسىنشە، ىشكى وي كەڭىستىگىن بەلگىلى ءبىر ارناعا بۇراتىن ورتا. سوندىقتان ادامداردىڭ ءبىر اۋەنگە ءارتۇرلى اسەر الۋى - ولاردىڭ مۋزىكالىق تاجىريبەسى مەن ەموتسيونالدىق قاتىناسىنا تىكەلەي بايلانىستى.
عالىمدار بۇل تۇجىرىمدار مۋزىكانى تەراپيادا، ءبىلىم بەرۋدە جانە شىعارماشىلىقتا سانالى تۇردە قولدانۋعا جول اشۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. مۋزىكا تەك ەستىلمەيدى، ول ويدى دا باعىتتايدى.