مۇزداتىلعان ەتتى قانشا ۋاقىتقا دەيىن ساقتاۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات - ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى يسپان ماماندارى مۇزداتىلعان ەتتىڭ ساقتالۋ مەرزىمىنە قاتىستى ناقتى شەكتەۋلەردى جاريالادى. يسپانيانىڭ AESAN اگەنتتىگى Vanitatis باسىلىمىنا بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە، ساقتالۋ ۋاقىتى ەتتىڭ تۇرىنە جانە مۇزداتۋ رەجيمىنە تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ءونىمدى ساتىپ العان بويدا بىردەن مۇزداتقان دۇرىس. تەمپەراتۋرا 18- گرادۋس نەمەسە ودان تومەن بولۋى كەرەك. وسىنداي جاعدايدا سيىر، قوي جانە ەشكى ەتى ءبىر جىلعا دەيىن ءوز قاسيەتىن جوعالتپايدى.
ال قۇس ەتىنە كەلسەك، ەگەر ول بولشەكتەلگەن بولسا، توعىز ايعا دەيىن، ال تۇتاس مۇزداتىلعان تاۋىق ون ەكى ايعا دەيىن ساقتالا الادى.
AESAN ساراپشىلارى تۇتىنۋشىلارعا ەتتى مۇزداتپاس بۇرىن قاپتامانى دۇرىس جابۋدى جانە ۇيدە قايتا مۇزداتۋدان اۋلاق بولۋدى ەسكەرتەدى، سەبەبى بۇل ءونىم ساپاسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.