«مۋزارت» توبىنىڭ تاريحى تەاتردا ساحنالاندى
قازاق ەستراداسىندا وزىندىك ورنى بار «مۋزارت» توبىنىڭ ساحنالىق عۇمىرى تەاتر تىلىندە سويلەدى. تۇركىستان مۋزىكالىق دراما تەاترى تريونىڭ 25 جىلدىعىنا وراي، مۋزىكالىق- درامالىق قويىلىمدى ساحنالادى.
قويىلىم توپ مۇشەلەرىنىڭ العاش كەزدەسىپ، توسىننان تانىسۋىنان باستالادى. ءبىر- بىرىنە ۇقسامايتىن مىنەز، ءارتۇرلى داۋىس پەن ءتۇرلى ومىرلىك ۇستانىم ءبىر ارناعا توعىسىپ، «مۋزارت» - تىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە سەبەپ بولادى. سپەكتاكلدە انشىلەردىڭ وبرازىن تەاتردىڭ جاس اكتەرلارى شىنايى سومداپ شىقتى. مۋزىكالىق دراما جانرىنداعى قويىلىمدا ۆوكالعا ءمان بەرىلگەن. اكتەرلەر كاسىبي ۆوكال ماماندارىمەن جۇمىس ىستەپ، داۋىس قويىپ، تىنىس پەن ەموتسيانى ءان ارقىلى جەتكىزۋگە تىرىستى. سونداي-اق وندا ونەر جولىنداعى قيىندىقتار، توپتاعى ىشكى داعدارىس، دوستىقتىڭ سىنالۋى سىندى ساتتەر كورىنىس تاپقان.
ساكەن مايعازيەۆ، «مۋزارت» توبىنىڭ ءانشىسى:
- ۋاقىت زىمىراپ ءوتىپ جاتىر ەكەن. ساندە وزگەرە بەرەدى، قاراڭىزدار، مىنانىڭ بالاقتارى سول كەزدە وزگەشە بولدى. مىنا كوستيۋم ءالى كۇنگە دەيىن ترەندتە، كەيبىر كاستيۋمدەرىمىزدى قالاي كيگەنبىز دەپ تاڭعالاتىن كەزدەرىمىز بولدى. يت تالاعان دەگەن كوستيۋمىمىز بولاتىن. دجينسىدەن تىگىلگەن، البا-جۇلبا بولاتىن. جاڭاشىلدىق ىزدەگەن ءتۇرىمىز شىعار. سول ەندى ۋاقىتتىڭ ءوتىپ جاتقانىنىڭ كورىنىسى عوي.
مەرەي ماحانوۆ، يدەيا اۆتورى:
- ءجۇز پايىز حالىققا ۇنايدى دەگەن سەنىمدەمىن. ويتكەنى ۇلكەن ەڭبەك كەتتى. قانشاما كەلىسسوزدەر بولدى. اعالارمەن بىرگە تىلدەسىپ وتىرىپ، سۇحباتتاسىپ، كوپتەگەن اقپاراتتاردى دامىتىپ، ونى ساحناعا قالاي بەيىمدەيمىز، ويتكەنى بۇل جەردە تەك قانا ءومىر تاريحىنا تىكەلەي قۇرالماعان. بۇل جەردە ساحىنالىق وڭدەۋ بار. تولىققاندى دراماترۋگيالىق زاڭدىلىققا قۇرىلعان تۋىندى.
https://24.kz