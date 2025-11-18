مۇز استىنا قۇلاپ كەتكەن ءۇش بالانى قۇتقارعان كوكشەتاۋ تۇرعىنى مەملەكەتتىك ماراپاتقا ۇسىنىلادى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - قۇتقارۋشىلار سەرگەي سۋپكيننىڭ ەندى مەملەكەتتىك ماراپاتقا ۇسىنىلاتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 42 جاستاعى سەرگەي سۋپكين قىلشاقتى وزەنىنىڭ جاعاسىندا جۇرگەندە كەزدەيسوق كامەلەتكە تولماعان ءۇش بالانىڭ مۇز ۇستىمەن ءجۇرىپ، سۋعا قۇلاعانىن بايقاعان. سەرگەي ەش ويلانباستان ولارعا كومەككە اسىقتى.
- ونىڭ ارەكەتتەرىنىڭ ارقاسىندا ۇشەۋى دە جاعاعا شىعارىلىپ، ەڭ جاقىن جىلى جەرگە جەتكىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا قالانىڭ ءۇش كىشكەنتاي تۇرعىنىنىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق، قۇتقارۋشىنىڭ ارقاسىندا ولارعا ۋاقتىلى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
باستاپقىدا قۇتقارىلعان بالالار دا، ايماقتىڭ قۇتقارۋشىلارى دا بالالاردى اجالدان كىم اراشالاپ قالعانىن بىلگەن جوق. باتىر ەر ادام الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ ارقاسىندا تابىلدى.
- ءبىزدىڭ باتىرىمىز اتى-ءجونىن سوڭىنا دەيىن جاسىرۋعا تىرىستى، ءبىراق ءبىز ونى اقمولا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنە شاقىرا الدىق، وندا وعان سالتاناتتى تۇردە العىس حات پەن باعالى سىيلىقتار تابىس ەتىلدى، - دەپ قوسىپ ءوتتى وبلىستىق ت ج د رەسمي وكىلى ەرسايىن قويشىبايەۆ.
ەندى سەرگەي تسۋپكين مەملەكەتتىك سىيلىققا ۇسىنىلاتىن بولادى.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا قىلشاقتى وزەنىندە ءۇش بالا مۇز استىنا ءتۇسىپ كەتكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.