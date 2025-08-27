چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە شىققان «قايرات» قانشا تابىس تاپتى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» جانكۇيەرلەردى تاڭعالدىرىپ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە شىقتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
ىرىكتەۋ كەزەڭىندە قازاقستاندىق كلۋب سلوۆەنيانىڭ «وليمپيا» كومانداسىن (ەكى ويىن قورىتىندىسى بويىنشا - 3:1) ، فينليانديانىڭ كۋپس كلۋبىن (3:2) جانە سلوۆاكيانىڭ «سلوۆان» كومانداسىن (1:1, پەنالتي بويىنشا - 4:3) جەڭىپ شىقتى، ال پلەي- وفف كەزەڭىندە شوتلانديانىڭ اتاقتى «سەلتيك» كومانداسىن تۋرنيردەن شىعاردى (0:0, پەنالتي بويىنشا - 3:2) .
چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە شىققانى ءۇشىن «قايرات» 18,62 ميلليون ەۋرو (11,6 ميلليارد تەڭگە) تابىس تاپتى. جالپى كەزەڭدە جەڭىس ءۇشىن - 2,1 ميلليون ەۋرو (1,3 ميلليارد تەڭگە)، ال تەڭ ويىن ءۇشىن - 700 مىڭ ەۋرو (436 ميلليون تەڭگە) سىياقى قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، كەشە الماتىدا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ جاۋاپتى ويىنى ءوتتى. وندا الماتىلىقتار شوتلانديالىق «سەلتيكپەن» كەزدەسىپ، قوس ويىننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا العاش رەت ءوز تاريحىندا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە جولداما الدى.