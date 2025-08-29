چەمپيوندار ليگاسىنىڭ دەبيۋتانتى «قايرات» قاي قارسىلاسىنان ۇپاي ولجالاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - سپورت كوممەنتاتورى راۆيل اشىعالي چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭى اياسىندا الماتىعا «رەال مادريد» كومانداسىنىڭ نەشە ويىنشىسى كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- توپ كلۋبتاردىڭ بىرنەشە قۇرامى بولادى، قارسىلاسقا بايلانىستى دا قۇرام جاساقتايدى. مىسالى «چەلسي» كونفەرەنسيا ليگاسى اياسىندا وتكەن جىلى «استاناعا» قارسى ويىنىندا ءۇشىنشى قۇرامىن جىبەردى. مەنىڭ ويىمشا، «رەال مادريدتىڭ» باستى 11 ويىنشىسى كەلمەگەنىمەن، 4-5 نەگىزگى ويىنشىسى انىق كەلەدى. سەبەبى «رەال مادريد ءۇشىن وتكەن جىلعى ساتسىزدىكتەن كەيىن، بيىل چەمپيوندار ليگاسى - باستى تۋرنير. كوماندانىڭ جاڭا باپكەرى حابي الونسو جەڭىسكە جەتكىسى كەلەدى. ول بەلگىلى ءبىر قارسىلاستاردى ەلەمەيتىن، جوعارىدان قارايتىن باپكەر ەمەس، - دەدى ول «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
سونداي-اق كوممەنتاتور «قايرات» كومانداسىنىڭ قاي قارسىلاسىنان ۇپاي الۋعا مۇمكىندىگى بار ەكەنىن بولجادى.
- بيىل چەمپيوندار ليگاسىنا 4 كوماندا العاش رەت قاتىسىپ جاتىر ەكەن. سونىڭ ءبىرى - «قايرات»، ەكىنشىسى - «پافوس». ولاردىڭ الماتىلىق كلۋبپەن دەڭگەيى شامالاس. كيپرلىك كوماندادان ۇپاي الۋعا بولادى. الاڭ ساپاسىنىڭ ناشارلىعى، اۋا رايى دەگەن سەكىلدى بىرنەشە فاكتور كەرى اسەرىن بەرسە، بالكىم ەۋروپالىق گرانتتاردان دا ۇپاي الۋىمىز مۇمكىن. ورتاڭقول «بريۋگگە»، «كوپەنگاگەن» كوماندالارىمەن دە تەڭ ويناۋعا بولادى. ءساتىن سالسا، ءتىپتى جەڭىپ كەتۋىمىز مۇمكىن، - دەدى راۆيل اشىعالي.
ءسوز سوڭىندا فۋتبولدا ناقتى ءبىر بولجام جاساۋ قيىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندەگى قارسىلاستارى انىقتالدى. الماتىلىق كلۋب ەندى «رەال مادريد» (يسپانيا)، «ينتەر» (يتاليا)، «ارسەنال» (انگليا)، «بريۋگگە» (بەلگيا)، «سپورتينگ» (پورتۋگاليا)، «وليمپياكوس» (گرەكيا)، «پافوس» (كيپر)، «كوپەنگاگەن» (دانيا) كلۋبتارىمەن وينايدى.