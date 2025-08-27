چەمپيوندار ليگاسىنا شىققان كوماندالاردىڭ ءتىزىمىن ويىن الدىندا ءىلىپ قويدىق - «قايرات» باپكەرى
الماتى. KAZINFORM - «قايرات» ءوز الاڭىندا «سەلتيكتى» پەنالتي ارقىلى جەڭىپ، ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە ءوتتى.
ويىننان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ب ا ق وكىلدەرى رافاەل ءۋرازباحتيندى ونىڭ اتىن ۇرانداتا قارسى الدى. الايدا «قايراتتىڭ» باس باپكەرى ءوزىن ەمەس، الماتىلىق ۇجىمنىڭ اتىن ۇران ەتۋگە شاقىردى.
- ءبىز مەرەكە سىيلاي العانىمىزعا قۋانىشتىمىز. ءبىراق بۇل جەڭىس تەك مەنىڭ ەڭبەگىم ەمەس، كلۋبىمىزدا جۇمىس ىستەيتىن بارلىق قىزمەتكەردىڭ ەڭبەگى. سوندىقتان «قايرات» دەپ ۇرانداتايىق، - دەدى ول.
ۋرازباحتين پەنالتي كەزەڭىندە قارسىلاستىڭ 3 سوققىسىن قايتارىپ، ءوز كومانداسىنا جەڭىس سىيلاعان قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆ تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.
- قاقپاشىلار بويىنشا مەن قاقپاشىلاردىڭ باپكەرىنە سەنىم ارتامىن. سلوۆاكيادا بولعاندا ول زارۋتسكيدى قالدىرۋدى ۇسىندى. ال وسى ويىن الدىندا سويلەسكەنىمدە تەمىرلان قاقپادا جاقسى تۇراتىنىن سەنىمدى ايتتى. بۇگىن قانشا ساتتە ءبىزدى تەمىرلان قۇتقارىپ قالدى. بۇل كەزدەيسوقتىق ەمەس، - دەدى باپكەر.
سونىمەن قاتار «قايراتتىڭ» باس باپكەرى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە بايلانىستى بولجام جاساۋدان باس تارتتى. الايدا ويىنعا دەيىنگى دايىندىقتا قانداي ءادىس-ءتاسىل قولدانعانىن ايتتى.
- قازىر چەمپيوندار ليگاسىنا شىققان كوماندالاردى قاراساق، ءبارى - توپ كلۋب. ءبىز بۇل ءتىزىمدى شىعارىپ، كيىم اۋىستىرۋ بولمەسىندە ءىلىپ قويدىق. بۇل مەنىڭ شەشىمىم بولدى. جىگىتتەر بۇل كوماندالاردى كورگەنىن قالادىم. ەندى الداعى قارسىلاستارىمىز مەيلىنشە داڭقتى كوماندالار بولعانىن تىلەيمىز. ءبىز عانا ويناپ قويماي، جانكۇيەرلەرىمىز تاماشالاي العانىن قالايمىز، - دەدى رافاەل ۋرازباحتين.
باپكەر «قايرات» كلۋبىنىڭ ماقساتتارىنىڭ ءبىرى ورىندالعانىمەن، بيىل ەل بىرىنشىلىگىندەگى چەمپيوندىققا تالاستان باس تارتپايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، كوماندانىڭ دەڭگەيىن ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن نە ىستەۋگە بولاتىنىن ايتتى.
- ءبىز ەل چەمپيوناتىنىڭ دەڭگەيىن كوتەرۋىمىز كەرەك. ينفراقۇرىلىمدى دامىتىپ، الاڭداردىڭ كۇيىن جاقسارتۋىمىز قاجەت. سوندا ءبىزدىڭ كوماندانىڭ دا دەڭگەيى كوتەرىلەدى، ەۋروكۋبوكتاردا ويناۋ جەڭىلدەيدى. وعان ءبىزدىڭ ناتيجەمىز اسەر ەتەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى رافايەل ۋرازباحتين.
ەسكە سالايىق، «قايرات» فۋتبولدان چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الدى.
دوسبول اتاجان