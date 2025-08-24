چەمپيوندار ليگاسى: «قايرات» - «سەلتيك» كەزدەسۋىندە كىمدەر تورەشىلىك جاسايدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى پلەي-وفف كەزەڭىندە الماتىلىق «قايرات» پەن شوتلانديالىق «سەلتيك» كوماندالارىنىڭ قارىمتا كەزدەسۋىندە قاي ەلدىڭ تورەشىلەرى قىزمەت اتقاراتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل ويىن 26- تامىزدا قازاقستاندىق ۋاقىتپەن 21:45 تە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
اتالعان ويىندا ياليالىق ماۋريتسيو مارياني باستاعان تورەشىلەر بريگاداسى قىزمەت اتقارادى. وعان وتانداستارى دانيەلە بيندوني مەن البەرتو تەگوني كومەكتەسەدى. ءتورتىنشى تورەشى دە سول ەلدىڭ وكىلى ماتتەو ماركەتتي.
الماتىلىق فۋتبولشىلار اتالعان ءتۋرنيردىڭ العاشقى ءۇش ىرىكتەۋ كەزەڭىندە سلوۆەنيانىڭ «وليمپيا» (1:1، 2:0)، فينليانديانىڭ كۋپس كلۋبتارىن (0:2, 3:0)، سلوۆاكيانىڭ «سلوۆان» (1:0، 0:1, پەنالتيدەن 4:3) كومانداسىن قاپى قالدىرىپ كەتتى.
«سەلتيك» ەۋرودوداداعى العاشقى ويىنىن پلەي-وفف كەزەڭىنەن باستادى.
العاشقى كەزدەسۋدە كوماندالار 0:0 ەسەبىنە قاناعات بىلدىرگەن ەدى.