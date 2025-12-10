مىسىر ۆيزا باعاسىنىڭ ءوسۋى تۋرالى قاۋەسەتتەردى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ب ا ق- تا تاراعان مىسىر ۆيزاسىنىڭ قۇنى 25 دوللاردان 45 دوللارعا دەيىن وسەدى دەگەن اقپارات جالعان. بۇل تۋرالى مىسىردىڭ تۋريزم جانە ەسكەرتكىشتەر مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەلگە كىرۋ ۆيزاسىنىڭ اقىسىن كوتەرۋ تۋرالى تاراتىلىپ جاتقان اقپارات مۇلدەم شىندىققا جاناسپايدى جانە بۇل ماسەلە بويىنشا ەشقانداي اتقارۋشى شەشىمدەر قابىلدانعان جوق.
- قازىرگى كەزدە ۆيزالىق الىمدى كوتەرۋ تۋرالى ەمەس، ەڭ جوعارى اقىنى بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
مينيسترلىك ۆيزالارعا نەمەسە باسقا دا ماسەلەلەرگە قاتىستى كەز كەلگەن اقپارات تەك ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ رەسمي مالىمدەمەلەرى ارقىلى جاريالاناتىنىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى ۆەدومستۆو بارلىق باق جانە الەۋمەتتىك جەلى پايدالانۋشىلارىن وسى ماسەلە بويىنشا كەز كەلگەن اقپاراتتى تاراتپاس بۇرىن رەسمي دەرەككوزدەرگە جۇگىنۋگە شاقىرادى.
بۇعان دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ العاشقى راۋندتى قالاي وتكەنىن ايتىپ بەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.