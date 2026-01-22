مىسىر پيراميدالارى: عالىمدار جۇمباق قۇرىلىستىڭ سىرىن اشتى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يورك عالىمدارى جاڭا زەرتتەۋدە گيزانىڭ ۇلى پيراميداسى تەپە-تەڭدىك جۇيەسى مەن شىعىر ءتارىزدى مەحانيزمدەر ارقىلى سالىنعان دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. ولار قۇرىلىمنىڭ ىشىندە جاسىرىلعان، بۇل ماسسيۆتى بلوكتاردى بىرنەشە مينۋت ىشىندە سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
عالىمدار پيراميداداعى ولاردىڭ بولجامىن راستايتىن ارحيتەكتۋرالىق ەرەكشەلىكتەرگە نازار اۋداردى. مىسالى، ۇلكەن گالەرەيا مەن كوتەرىلۋ ءدالىزى تەپە-تەڭدىكتى ورناتاتىن كولبەۋ پاندۋستاردىڭ ءرولىن اتقارا الادى. شاپقىنشىلىقتان قورعانۋ ءۇشىن قىزمەت ەتتى دەپ ەسەپتەلگەن شاعىن كامەرا شىن مانىندە سالماعى 60 تونناعا دەيىنگى كوتەرۋ مەحانيزمىنىڭ بولىگى بولدى.
پيراميدانىڭ ىشكى كامەرالارىنىڭ قابىرعالارىندا سىزاتتار مەن توزۋ بەلگىلەرى بار. بۇل قۇرىلىس مەحانيزمدەرىنىڭ سىرعاناۋىنان قالعان ىزدەر بولۋى مۇمكىن.
عىلىمي ەڭبەكتىڭ اۆتورلارى ۇلى پيراميدا ىشىنەن باستاپ، سىرتقا قاراي سالىنعانىن ايتادى. قۇرىلىم وسكەن سايىن تاستاردى كوتەرۋ ءۇشىن جاسىرىن شىعىر جۇيەلەرى پايدالانىلدى.
گيزا پيراميدالارىنىڭ ىشىندەگى ەڭ كونە جانە ەڭ ۇلكەنى حەوپستىڭ ۇلى پيراميداسى شامامەن ب. ز. د. 2560 -جىلى پەرعاۋىننىڭ مولاسى رەتىندە سالىنعان. پەرعاۋىننىڭ مۋمياسى دا، جەرلەنگەن قازىناسى دا ەشقاشان تابىلمادى. مىڭداعان جىلدار بويى پيراميدا الەمدەگى ەڭ بيىك قۇرىلىم جانە قازىرگى داۋىرگە دەيىن امان قالعان ەجەلگى ءداۋىردىڭ جالعىز كەرەمەتى بولىپ قالا بەردى.
ايتا كەتەيىك، مىسىر ۆيزا باعاسىنىڭ ءوسۋى تۋرالى قاۋەسەتتەردى جوققا شىعاردى.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا