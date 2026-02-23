مىسىر قازاقستاندىق تۋريستەر ءۇشىن قىمباتتايدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-ناۋرىزدان باستاپ مىسىر قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن تۋريستىك ۆيزانىڭ قۇنىن 30 دوللارعا دەيىن كوتەرەدى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ تۋريستىك كومپانيالار مەن اگەنتتىكتەر پالاتاسىنىڭ قۇجاتىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ Cairo 24 باسىلىمى حابارلادى.
ۆيزا قانشاعا قىمباتتايدى؟
ازىرگە مىسىرعا كەلگەن كەزدە بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك تۋريستىك ۆيزا باعاسى - 25 دوللار. ال 1-ناۋرىزدان باستاپ ول 5 دوللارعا قىمباتتاپ، 30 دوللاردى قۇرايدى.
جاڭا تاريف ەلگە كىرەتىن بارلىق نەگىزگى پۋنكتتەرگە قاتىستى: حالىقارالىق اۋەجايلار مەن قۇرلىقتاعى شەكارا وتكەلدەرىندە دە وسى باعا قولدانىلادى.
بيلىك بۇل شەشىمدى تۋريستەرگە كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ، قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ جانە كىرۋ راسىمدەرىن سيفرلاندىرۋمەن بايلانىستىرادى. اتاپ ايتقاندا، e-Visa ەلەكتروندى انكەتالارىن كەڭىنەن ەنگىزۋ جانە بيومەتريالىق باقىلاۋ جۇيەسىن جاڭارتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
«سيناي ءمورى» ساقتالا ما؟
ءبىراق شارم-ەش-شەيحكە كەلەتىن تۋريستەر ءۇشىن 15 كۇندىك تەگىن «سيناي ءمورى» (Sinai stamp) ساقتالادى. بۇل ءمور سيناي تۇبەگىنەن شىقپاي دەمالاتىن قوناقتارعا ارنالعان.
الايدا مۇنداي رۇقساتپەن كايرگە، لۋكسورعا نەمەسە ەلدىڭ باسقا ايماقتارىنا بارۋعا بولمايدى. ەگەر تۋريست سينايدان تىس جەرلەرگە ەكسكۋرسيا جاساعىسى كەلسە، ستاندارتتى 30 دوللارلىق ۆيزانى راسىمدەۋى قاجەت.
وسىلايشا، ءبىر رەتتىك ۆيزا (30 كۇنگە دەيىن) قۇنى 30 دوللار بولسا، كوپ مارتە كىرۋگە رۇقسات بەرەتىن ۆيزا ازىرگە وزگەرىسسىز - 60 دوللار. ال بەس جىلدىق ۆيزا قۇنى 700 دوللاردى قۇرايدى.
نەگىزى بىلتىر كۇزدە مىسىر بيلىگى ۆيزانى 45 دوللارعا دەيىن قىمباتتاتۋدى جوسپارلاعان. ءتيىستى زاڭ جوباسى پارلامەنتتە ماقۇلدانعانىمەن، ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسپادى. ناتيجەسىندە باعا 30 دوللار دەڭگەيىندە بەكىتىلدى.
قازاقستاندىق تۋريستەرگە اسەرى
وزگەرىس كوكتەمگى تۋريستىك ماۋسىم قارساڭىندا كۇشىنە ەنەدى. ادەتتە ناۋرىز مەرەكەسى كەزىندە قازاقستاننان مىسىرعا سۇرانىس بىرنەشە ەسە ارتادى. وسىعان بايلانىستى تۋروپەراتورلار بۇل شىعىندى تۋرپاكەت باعاسىنا ەنگىزۋى مۇمكىن نەمەسە تۋريستەردى الدىن الا حاباردار ەتۋى قاجەت. سەبەبى ەلگە كەلگەن كەزدە ۆيزا تولەمى ءۇشىن قولما-قول دوللار قاجەت بولۋى مۇمكىن.
قازاقستان مەن مىسىر اراسىنداعى تاريحي جانە مادەني بايلانىستار عاسىرلار بويى جالعاسىپ كەلەدى. بۇگىندە تۋريزم ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ نەگىزگى باعىتىنا اينالعان. بىرەگەي تابيعي جانە تاريحي كورىكتى جەرلەرگە يە مىسىر وتاندىق تۋريستەر ءۇشىن ەڭ تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى.
سوڭعى رەت مىسىر ۆيزا باعاسىن 2014-جىلدىڭ مامىرىندا كوتەرگەن ەدى - سول كەزدە 15 دوللاردان 25 دوللارعا وسكەن. ال كوپ مارتەلىك ۆيزا قۇنى 2017-جىلى 35 دوللاردان 60 دوللارعا دەيىن ارتقان.
بۇعان دەيىن 2026-جىلى قازاقستاندىقتار ۆيزاسىز باراتىن ەلدەر ءتىزىمى جاسالعان. سونىمەن قاتار كەشىكپەيتىن اۋە كومپانيالار انىقتالعان.