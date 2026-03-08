مىسىر شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن قاۋىپسىز ەل بولىپ قالا بەرەدى - مىسىر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جانە شەتەلدىك مىسىرلىقتار جونىندەگى ءمينيسترى بادر ابدەلاتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اڭگىمە بارىسىندا تاراپتار تاياۋ شىعىستا قالىپتاسقان كۇردەلى جاعدايدى تالقىلاپ، دەەسكالاتسيا جانە بارلىق داۋلى ماسەلەلەردى ساياسي-ديپلوماتيالىق جولمەن حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارىنىڭ شەڭبەرىندە رەتتەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار مينيسترلەر ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ونى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرىن دە قاراستىرىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، مادەني-گۋمانيتارلىق جانە كوپجاقتى فورماتتاعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋگە مۇددەلىلىگىن ءبىلدىردى.
ب. ابدەلاتى مىسىردىڭ شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن قاۋىپسىز ەل بولىپ قالا بەرەتىنىن راستاپ، مىسىرلىق بيلىكتىڭ بۇل باعىتتا بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ جاتقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
تاراپتار بيىك جانە جوعارى دەڭگەيدە ساپارلار الماسۋدى جانداندىرۋعا، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆولارى اراسىنداعى تۇراقتى ديالوگتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
وسىعان دەيىن مىسىر ۆيزا باعاسىنىڭ ءوسۋى تۋرالى قاۋەسەتتەردى جوققا شىعارعان بولاتىن.