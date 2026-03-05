07:42, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
مىسىقتىڭ كوزى قاراڭعىدا نەگە جانادى؟
استانا. قازاقپارات - مىسىقتىڭ كوزى تور قاباتىنىڭ قۇرىلىمى ەرەكشە بولعاندىقتان جانادى. تور قاباتتىڭ استىندا «تاپەتۋم ليۋتسيدۋم» دەپ اتالاتىن قابات بار، ول جارىقتى قايتادان تور قاباتىنا باعىتتاپ، كورۋگە «ەكىنشى مۇمكىندىك» بەرەدى. وسىلايشا مىسىقتار ادامدارعا قاراعاندا قاراڭعىدا جاقسى كورە الادى جانە تۇندە اڭ اۋلاۋعا يكەمدى بولادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
تاپەتۋم ليۋتسيدۋم باسقا جانۋارلاردا دا كەزدەسەدى، ماسەلەن سيىر، قوي، جىلقى، سونداي-اق يتتە (كەيبىر تۇقىمداردان باسقا). بالىقتار مەن دەلفيندەردە بۇل قابىلەت لاس سۋدا دۇرىس باعدارلانۋعا كومەكتەسەدى.
ينجەنەرلەردى شابىتتاندىرعان دا وسى قاسيەت بولاتىن: جولداعى جارىق شاعىلىستىرعىشتار، الاكولەڭكەدە تۇسىرەتىن كامەرالار جانە روبوتتاردىڭ كورۋ جۇيەلەرى مىسىق كوزىنىڭ پرينسيپى بويىنشا جاسالادى.