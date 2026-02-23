مىسىقتار وبىردى ەمدەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن تابۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءۇي مىسىقتارىنداعى وبىردىڭ العاشقى گەنەتيكالىق كارتاسى وسى اۋرۋدىڭ ادامداعى تۇرلەرىمەن ايقىن ۇقساستىعىن كورسەتتى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭالىق جانۋارلار مەن ادامدارداعى قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا ادىستەرىن ازىرلەۋگە جول اشۋى مۇمكىن، دەپ جازدى BBC.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار 500 گە جۋىق ءۇي مىسىعىنىڭ ىسىك تىندەرىنەن الىنعان د ن ق-سىن تالدادى. ناتيجەسىندە اۋرۋدىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى گەنەتيكالىق مۋتاتسيالار انىقتالدى.
وبىر مىسىقتار اراسىندا ءجيى كەزدەسەتىن ءارى ءولىم- جىتىمگە اكەلەتىن نەگىزگى اۋرۋلاردىڭ ءبىرى بولعانىمەن، ونىڭ دامۋ تەتىكتەرى ءالى تولىق زەرتتەلمەگەن.
زەرتتەۋدى باسقارعان دوكتور لۋيزا ۆان دەر ۆايدەننىڭ ايتۋىنشا، مىسىقتارداعى وبىر گەنەتيكاسى بۇعان دەيىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە زەرتتەلمەگەن. ونىڭ پىكىرىنشە، كەز كەلگەن ءتىرى اعزاداعى وبىر تابيعاتىن تەرەڭ ءتۇسىنۋ جالپى مەديتسيناعا پايدا اكەلەدى.
كەمبريدجدەگى Wellcome Sanger Institute جەتەكشىلىك ەتكەن حالىقارالىق عىلىمي توپ مىسىقتارداعى وبىردىڭ 13 تۇرىنە قاتىستى شامامەن 1000 گەندى زەرتتەدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى مىسىقتاردا وبىر تۋىنداتاتىن كوپتەگەن گەندەردىڭ ادامداردا دا بار ەكەنىن كورسەتتى. بۇل ەكى تۇردەگى ىسىكتىڭ ءوسۋى مەن تارالۋىنا ورتاق بيولوگيالىق ۇدەرىستەر ىقپال ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن اڭعارتادى.
عالىمدار اسىرەسە ءسۇت بەزى وبىرىنىڭ كەيبىر تۇرلەرىن، سونىڭ ىشىندە ۇشتىك- تەرىس ءسۇت بەزى وبىرىن زەرتتەۋدە مىسىقتار ماڭىزدى مودەل بولا الاتىنىن ايتادى. ادامدار اراسىندا بۇل ءتۇرى بارلىق ءسۇت بەزى وبىرى جاعدايلارىنىڭ شامامەن %15 ىن قۇرايدى. ال مىسىقتاردا بۇل ءجيى كەزدەسەدى، عالىمدارعا كوبىرەك بيولوگيالىق ماتەريال مەن جاڭا دارىلىك زاتتاردى سىناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
