مىسىق يەسىنە باۋىر باسپايدى - ۆەنگر عالىمدارىنىڭ زەرتتەۋى
استانا. قازاقپارات - Eotvos Lorand University عالىمدارى مىسىق پەن ادام اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ەرەكشەلىگىن زەرتتەپ، قىزىق قورىتىندىعا كەلدى. ناتيجەلەر Applied Animal Behaviour Science جۋرنالىندا جاريالانعان.
زەرتتەۋ بارىسىندا 15 «مىسىق- تەراپەۆت» جانە 13 كادىمگى ءۇي مىسىعى ارنايى بولمەگە ورنالاستىرىلعان. وندا جانۋارلاردىڭ قاسىندا يەسى جانە بەيتانىس ادام بولعان. عالىمدار ولاردىڭ مىنەز- قۇلقىن باقىلاعان.
ەكسپەريمەنت ناتيجەسى بويىنشا مىسىق-تەراپيەۆتتەر يەسىنە دە، بەيتانىس ادامعا دا بىردەي دوستىق قارىم-قاتىناس كورسەتكەن. ءتىپتى يەسى بولمەدەن شىققاندا دا مىنەزى ايتارلىقتاي وزگەرمەگەن. ال قاراپايىم ءۇي مىسىقتارى يەسىنە دە، بوگدە ادامعا دا ەرەكشە رەاكسيا بىلدىرمەگەن.
زەرتتەۋشىلەر «ەشبىر توپتا يەسىنە ءتان ايقىن ەموتسيونالدىق بايلانىس بەلگىلەرى انىقتالمادى» دەگەن قورىتىندى جاساعان. ءتىپتى يەلەرى «وتە ەركە، وتە باۋىرمال» دەپ سيپاتتاعان مىسىقتار دا تاجىريبە كەزىندە ايقىن ايىرماشىلىق كورسەتپەگەن.
عالىمدار مىسىقتاردىڭ تابيعاتى يتتەردەن وزگەشە ەكەنىن اتاپ وتەدى. يتتەر يەسىنە الەۋمەتتىك تاۋەلدىلىك ارقىلى بايلانىس ورناتسا، مىسىقتار تاۋەلسىز مىنەزگە بەيىم. بۇل ولاردىڭ يەسىن مۇلدە «جاقسى كورمەيدى» دەگەندى بىلدىرمەيدى، تەك ەموتسيانى باسقاشا بىلدىرەدى دەگەن ءسوز.