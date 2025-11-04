مىسىق تىستەگەن ماڭعىستاۋلىق تۇرعىن قۇتىرما اۋرۋىنان كوز جۇمدى
اقتاۋ. KAZINFORM - زارداپ شەككەن ايەل مىسىق تىستەگەننەن كەيىن قۇتىرما اۋرۋىنا شالدىعىپ، قازا تاپقان. وبلىستىق سانيتارلىق - ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ايەل ۋاقىتىندا مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنبەگەن.
دەپارتامەنتتىڭ مالىمەتىنشە، وبلىستا جىل باسىنان بەرى جانۋارلار تىستەگەن 1300 دەن استام جاعداي تىركەلگەن. توعىز ايدىڭ ىشىندە قۇتىرماعا قارسى ۆاكسينا الۋعا - 1351 ادام جۇگىنگەن. ونىڭ 52 پايىزىن بالالار، 4,4 پايىزىن جاسوسپىرىمدەر، ال 43,4 پايىزىن ەرەسەكتەر قۇرايدى.
- كوپ جاعدايدا شابۋىل جاساۋشىلار - يتتەر (بارلىق جاعدايدىڭ 64,7 پايىزى)، ال مىسىقتاردىڭ ۇلەسى - 34,1 پايىز. يتتەردىڭ تىستەۋىنەن 823 ادام، مىسىقتاردىڭ تىستەۋىنەن 461 ادام، باسقا جانۋارلاردىڭ تىستەۋىنەن 67 ادام زارداپ شەكتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇتىرما اۋرۋىنا قارسى ۆاكسينانى 801 ادام العان، ال 544 ناۋقاسقا جاراقاتتىڭ اۋىرلىعى مەن ورنالاسۋىنا قاراي جۇقتىرۋ قاۋپى جوعارى بولعان جاعدايدا قولدانىلاتىن يممۋنوگلوبۋلين ەگىلگەن. ماماندار جانۋار تىستەگەندە، تىرناعاندا نەمەسە ولاردىڭ سىلەكەيى تەرىگە تۇسكەن كەز-كەلگەن جاعدايدا، تەز ارادا دارىگەرگە قارالۋعا جانە تاعايىندالعان ەكپە كەستەسىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
بۇعان دەيىن، ءيت قاۋىپ العان تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى قۇتىرما اۋرۋىنان قايتىس بولعان ەدى
