مىسىق تا عىلىمي ماقالا جازا الادى: «فيزيك عالىم» چەستەردىڭ ەرەكشە وقيعاسى
استانا. KAZINFORM - عىلىمي ماقالا اۆتورلارى قاتارىندا مىسىق تا بار ەكەنىن بىلەسىز بە؟ فيزيكا سالاسىنداعى ءۇش عىلىمي ماقالانىڭ تەڭ اۆتورى رەتىندە كورسەتىلگەن. ءتىپتى ولاردىڭ بىرىنە كەيىن 100 دەن استام رەت سىلتەمە جاسالعان.
بۇل وقيعانىڭ باستى كەيىپكەرى - امەريكالىق فيزيك جەك حەزەرينگتون. ول عىلىمي ماقالاسىن جازۋ بارىسىندا ماتىندە ۇنەمى «ءبىز» دەگەن كوپشە ءتۇردى قولدانعان. الايدا عىلىمي جۋرنال رەداكسياسى ماقالانى ءبىر اۆتور اتىنان جاريالاۋ ءۇشىن «مەن» دەپ تۇزەتۋدى تالاپ ەتەدى.
سول كەزەڭدە ءماتىندى قايتادان ماشينكامەن تولىق تەرىپ شىعۋ قيىن بولعاندىقتان، عالىم كۇتپەگەن شەشىم قابىلداپ، وزىنە «سەرىكتەس» قوسادى. وسىلايشا اۆتورلار قاتارىنا ونىڭ ءۇي مىسىعى چەستەر ەنگىزىلەدى.
مىسىق عىلىمي ورتادا F. D. C. Willard دەگەن اتپەن تانىلدى. كەيىن بۇل ماقالا كەڭىنەن تارالىپ، عىلىمي ەڭبەكتەردە ءجيى قولدانىلىپ، سىلتەمەلەر جاسالعان.