مىسىق نەگە قياردان قورقادى؟
جەلىدە مىسىقتاردىڭ قيارعا كورسەتكەن رەاكسياسى بار ۆيدەولار ءجيى تارالىپ جاتىر، اسىرەسە مىسىقتار تاماقتانىپ جاتقاندا، قيار كورسە، قاتتى شوشيدى، دەپ حابارلايدى independent.co.uk.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل مىسىقتاردىڭ تابيعي شوشۋ رەفلەكسىنە بايلانىستى. تاماقتاناتىن ورىن - مىسىقتار ءۇشىن قاۋىپسىزدىك بەلگىسى بولعاندىقتان، ارتىندا كەنەتتەن نارسە پايدا بولعاندا ولار ۇركىپ، تەز قاشادى.
سونداي-اق، كەيدە مىسىقتار قياردى جىلانمەن شاتاستىرۋى مۇمكىن. جىلاندار - ولاردىڭ تابيعاتتاعى قاۋىپتى جاۋى، سوندىقتان مىسىقتار قياردى كورگەندە شوشيدى.
قاراپايىم سوزبەن ايتقاندا، قيار - مىسىق ءۇشىن كۇتپەگەن «قورقىنىش» بولىپ كورىنەدى، سوندىقتان ولار ۇركىپ كەتەدى.