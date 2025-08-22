ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:41, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    مىسىق نەگە قياردان قورقادى؟

    جەلىدە مىسىقتاردىڭ قيارعا كورسەتكەن رەاكسياسى بار ۆيدەولار ءجيى تارالىپ جاتىر، اسىرەسە مىسىقتار تاماقتانىپ جاتقاندا، قيار كورسە، قاتتى شوشيدى، دەپ حابارلايدى independent.co.uk.

    мысық
    سۋرەت: istockphoto.com

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل مىسىقتاردىڭ تابيعي شوشۋ رەفلەكسىنە بايلانىستى. تاماقتاناتىن ورىن - مىسىقتار ءۇشىن قاۋىپسىزدىك بەلگىسى بولعاندىقتان، ارتىندا كەنەتتەن نارسە پايدا بولعاندا ولار ۇركىپ، تەز قاشادى.

    سونداي-اق، كەيدە مىسىقتار قياردى جىلانمەن شاتاستىرۋى مۇمكىن. جىلاندار - ولاردىڭ تابيعاتتاعى قاۋىپتى جاۋى، سوندىقتان مىسىقتار قياردى كورگەندە شوشيدى.

    قاراپايىم سوزبەن ايتقاندا، قيار - مىسىق ءۇشىن كۇتپەگەن «قورقىنىش» بولىپ كورىنەدى، سوندىقتان ولار ۇركىپ كەتەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
