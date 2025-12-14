ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:48, 14 - جەلتوقسان 2025

    ميگرانتتار پولشاعا تۋننەل ارقىلى كىرگەن

     180 نەن استام ميگرانت جەر استى تۋننەلى ارقىلى پولياك-بەلارۋس شەكاراسىن زاڭسىز كەسىپ وتكەن. 130 ادام ۇستالدى، وزگەلەرى ىزدەستىرىلىپ جاتىر.

    Фото: pexels.com

     پولشا شەكارا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا تۋننەل ورمانداعى جەر استىندا سالىنعان. ديامەترى شامامەن ءبىر جارىم مەتر. ۇستالعاندار - اۋعانستان، پاكىستان، ءۇندىستان، نەپال جانە بانگلادەش ازاماتتارى. قازىر ولاردى دەپورتاتسيالاۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. ميگرانتتاردىڭ زاڭسىز ارەكەتىن ۇيىمداستىرعان ەكى كۇدىكتى قاماۋعا الىندى.

     https://24.kz



