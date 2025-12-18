مينيسترلىك سوتتالعان جۇكتى ايەلدەرگە قاتىستى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندەگى جۇكتى ايەلدەرگە قاتىستى ب ا ق- تا تاراتىلاتىن اقپارات شىندىققا جاناسپايتىنىن ايتتى.
تەرگەۋ يزولياتورلارى مەن مەكەمەلەرىندەگى جۇكتى ايەلدەرگە بوساندىرۋ كومەگى پەرزەنتحانالاردا (بولىمشەلەردە) جۇزەگە اسىرىلادى.
- بوسانۋ جانە حيرۋرگيالىق ارالاسۋ كەزىندە سوتتالعان جۇكتى ايەلدەرگە قاتىستى كىسەندەر پايدالانىلمايدى. بوسانعاننان كەيىن ايەلدەر جينالمالى كۇزەت قۇرالدارىمەن جابدىقتالعان پالاتالارعا ورنالاستىرىلادى، بۇل ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن دە، ۇستاۋ قۇقىقتارى مەن شارتتارىنىڭ ساقتالۋىن دا قامتاماسىز ەتەدى، - دەلىنگەن د س م حابارلاماسىندا
بۇل شارالار ىزگىلىكپەن قاراۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، زاڭنامانى ساقتاۋعا جانە كومەك كورسەتۋدىڭ مەديتسينالىق ستاندارتتارىن ورىنداۋعا باعىتتالعان.
بۇل رەتتە مينيسترلىك وڭىرلەرمەن بىرلەسىپ مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن جاقسارتۋ جونىندە تۇراقتى نەگىزدە شارالار قابىلداپ جاتىر. ق ا ج ك- مەن بىرلەسىپ باس پروكۋراتۋرانىڭ قولداۋىمەن ينفراقۇرىلىم جاقساردى، 55 نىسانعا اعىمداعى جانە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلدى جانە ءبىرقاتار جاڭا دارىگەرلىك امبۋلاتوريالار سالۋ جوسپارلاندى.
- سكرينينگتىك تەكسەرۋلەر، تەلەمەديتسينالىق قىزمەتتەر ەنگىزىلدى، بۇل ارنايى مامانداردىڭ كونسۋلتاتسيالارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىردى.
مينيسترلىك ادامگەرشىلىكپەن قاراۋ قاعيداتتارى مەن مەديتسينالىق ستاندارتتاردى ساقتاي وتىرىپ، مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا دايەكتى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك دەپۋتات شەتەلدىكتەر ءۇشىن «سۋرروگات انا» بولۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىنعان ەدى.