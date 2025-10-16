مينيسترلىك اقتوبە وبلىسىنداعى بالالاردىڭ جاعدايىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
اقتوبە. KAZINFORM - اقتوبە وبلىسىندا الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى اناسىنا اراشا تۇسكەن بالالاردىڭ ماسەلەسى مينيسترلىكتىڭ باقىلاۋىندا. بۇل تۋرالى ءبىلىم مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى حابارلادى.
- اتالعان ماسەلە وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ، بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ جانە اقتوبە وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باقىلاۋىندا. قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق بالالار كامەلەت جاسقا تولعان اپكەلەرىمەن بىرگە قاۋىپسىز جەردە ورنالاسقان. وبلىستىق بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارماسىنىڭ ماماندارى وتباسىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە بارىپ، جاعدايمەن تانىستى. بالالاردىڭ حال-احۋالى قاناعاتتانارلىق، تۇرمىس جاعدايى بەلگىلەنگەن نورمالارعا ساي، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى جاعداي تولىق شەشىلگەنگە دەيىن تۇراقتى باقىلاۋدا بولادى.
بۇعان دەيىن اقتوبەدە ءبىر ءۇيدىڭ 5 بالاسى اناسىنا اراشا سۇراعانى تۋرالى جازعان ەدىك.