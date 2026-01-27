مينيستر تۋريستىك اۋماقتارداعى ينفراقۇرىلىم جوبالارىن اسا ماڭىزدى نىساندار قاتارىنا قوسۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا باسىم تۋريستىك اۋماقتارداعى ينفراقۇرىلىم جوبالارىن اسا ماڭىزدى نىساندار قاتارىنا قوسۋدى ۇسىندى.
- كاسپيدىڭ جانە جەتىسۋ وبلىسىنداعى الاكول جاعاجاي ايماقتارىندا سۋدىڭ ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ قاجەت. كەيبىر كۋرورتتار تۋريستەر اعىنىنىڭ كوبەيۋىنە دايىن بولماي جاتىر.
بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىندا ماۋسىمنىڭ قىزعان شاعىندا كەپتەلىس بولۋدا. ال بالقاش كولى باعىتىندا جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ وبەكتىلەرىنىڭ جەتىسپەيتىنى، جانارمايدىڭ تاپشىلىعى، ياعني جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىندا ساعاتتاپ تۇراتىن كەزەكتەر بايقالادى. بارلىق دەرلىك كۋرورتتىق ايماقتا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونى جوق دەۋگە بولادى، - دەدى ول.
ۆەدومستۆو باسشىسى بۇل پروبلەمالاردى شەشۋ ءۇشىن ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىندەگى باسشىلاردىڭ ۇستانىمىن وزگەرتۋ كەرەك دەپ وتىر.
- اتالعان ماسەلەلەردىڭ ءبارىن شەشۋ ءۇشىن باسىم تۋريستىك اۋماقتارداعى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جالپى ەل ءۇشىن ماڭىزى بار جانە اسا ماڭىزدى وبەكتىلەرمەن تەڭەستىرۋ ۇسىنىلادى. باسىم تۋريستىك اۋماقتار بويىنشا ءتيىستى تۇزەتۋلەر قازىر سەناتتا قارالىپ جاتىر.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنە ءوز قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزۋدى تاپسىرۋدى سۇرايمىز، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ءتۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قارالىپ جاتىر.