مينيستر نۇرجان نۇرجىگىتوۆ اۋادان سۋ جيناۋعا ارنالعان عىلىمي جوبانىڭ اۆتورىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ الماتى قالاسىنداعى №79-گيمنازيانىڭ وقۋشىسى دانا قادىربەكپەن كەزدەستى. ول زاماناۋي نانوماتەريالداردى قولدانا وتىرىپ، اتموسفەرادان سۋ جينايتىن قۇرىلعى ويلاپ تاپقان. مەكتەپ وقۋشىسى ۆەدومستۆومەن مەموراندۋمعا قول قويدى.
بۇل قوندىرعى ەلەكتر جەلىسىنە قوسىلماي-اق اۋاداعى ىلعالدى ءتيىمدى ءسىڭىرىپ، كوندەنساتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن دانا قادىربەك قۇرىلعىنىڭ جۇمىسىن بىرلەسىپ تالداۋدى، جوبانى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە اسىرۋدى، اقپارات پەن دەرەكتەر الماسۋدى، سونداي-اق تەحنولوگيانى كەڭىنەن قولدانۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەۋدى كوزدەيتىن مەموراندۋمعا قول قويدى.
نۇرجان نۇرجىگىتوۆ سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ عىلىم جانە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار دەپارتامەنتىنە بۇل ازىرلەمەنى پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزۋ بويىنشا بارىنشا قولداۋ كورسەتۋدى تاپسىردى. سونداي-اق ۆەدومستۆو باسشىسى جوبا اۆتورىنا العىس حات پەن باعالى سىيلىق تابىس ەتتى.
- دارىندى جاستاردىڭ سۋ ۇنەمدەۋ ماسەلەلەرىنە بەيجاي قاراماي، بىرەگەي عىلىمي جوبالار ازىرلەپ، جۇزەگە اسىرىپ جۇرگەنى قۋانتادى. ءبىز بۇل جوبانى بۇرىننان باقىلاپ كەلەمىز. ول سۋ رەسۋرستارىن ۇنەمدەۋدە ەرەكشە شەشىم ۇسىنادى، بۇل اسىرەسە شالعاي ايماقتار ءۇشىن ماڭىزدى. قۇرىلعىنىڭ ىلعال از كەزدە دە اتموسفەرادان سۋ جيناي الۋى ونىڭ پراكتيكالىق قولدانىلۋىن كەڭەيتەدى. قازىرگى زاماناۋي نانوماتەريالدار مەن كۇن ەنەرگياسىن قولدانۋ بۇل جوبانى «جاسىل» يننوۆاتسيالاردىڭ ماڭىزدى جوباسىنا اينالدىرادى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، عىلىمي جوبا حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى بىرنەشە كونكۋرستا جوعارى باعا العان. اتاپ ايتقاندا، وڭتۇستىك كورەيادا وتكەن WICO حالىقارالىق كورمەسىندە 36 ەل مەن 2000 نان استام قاتىسۋشى اراسىنان I ورىندى، يندونەزياداعى جاستاردىڭ حالىقارالىق عىلىمي جارمەڭكەسىندە (YISF) 24 ەل اراسىنان ى ورىندى يەلەندى. سونداي-اق قازۇۋ حالىقارالىق كونفەرەنسياسىندا جانە Kazakhstan Smart Space عارىشتىق تەحنولوگيالار بايقاۋىندا ماراپاتتارعا يە بولدى. دانا قادىربەكتىڭ جوباسى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ونەركاسىپتى دامىتۋ ۇيىمىمەن (UNIDO) بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن «جاسىل» ستارتاپتاردى قولداۋ جونىندەگى Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) حالىقارالىق باعدارلاماسىنىڭ ون جارتىلاي فيناليسىنىڭ قاتارىنا ەندى. جوبا قازاقستان بويىنشا 500 دەن استام ءوتىنىشتىڭ ىشىنەن ىرىكتەلىپ الىنعان.
- بۇگىنگى كەزدەسۋ وتە جاقسى اسەر قالدىردى. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ جاس عالىمدارعا بەلسەندى قولداۋ كورسەتىپ جاتقانى ەرەكشە قۋانتادى. مۇنداي قولداۋ مەنىڭ عىلىمي جۇمىسىمدى ءارى قاراي جالعاستىرۋىما ۇلكەن موتيۆاتسيا بەرەدى. ءمينيستردىڭ بۇگىن بەرگەن تاپسىرماسىنىڭ ارقاسىندا ءبىز قۇرىلعىنى دالالىق جاعدايدا سىناپ كورۋگە جانە جوبانى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك الامىز، - دەدى دانا قادىربەك.
ايتا كەتەيىك، الداعى ءۇش جىلدا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋدى سۋبسيديالاۋعا 214 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى.