مينيستر مىنگەن ۇشاق ۇشۋ-قونۋ جولاعىنان شىعىپ كەتىپ، ورتەندى
استانا. KAZINFORM - وقيعا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋ-كەن قازۋ ونەركاسىبى ءمينيسترى لۋيس ۆاتۋم كابامبا مىنگەن ۇشاق كولۆەزي اۋەجايىنا ۇشىپ كەلگەن كەزدە بولدى، دەپ حابارلايدى Actualite.
كينشاسادان كەلگەن ۇشاق ۇشۋ-قونۋ جولاعىنان شىعىپ، ورتەنە باستادى. بۇل وقيعانى بەينەگە ءتۇسىرىپ تۇرعان كۋاگەرلەردىڭ ۇلكەن الاڭداۋشىلىعىن تۋدىردى.
مينيستر كولۆەزيگە ونداعى كوپىردىڭ وپىرىلۋى سالدارىنان 40 تان استام ادام قازا تاپقان كالوندو كەنىشىنە بارماق بولعان.
ۆاتۋم كابامبا جانە ونىڭ دەلەگاتسياسىنىڭ بارلىق مۇشەلەرى ۋاقىتىندا ەۆاكۋاتسيالاندى. ونىڭ بايلانىس جونىندەگى كەڭەسشىسى يسااك نەمبونىڭ ايتۋىنشا، ەشكىم زارداپ شەككەن جوق، دەگەنمەن بارلىق جۇك بورتتا قالدى.
- ءبىزدى الىپ بارا جاتقان ۇشاق قونا الماي، ورتەنە باستادى. ءبىز جالىن بۇكىل ۇشاققا تارالماي تۇرىپ بورتتان ءتۇسىپ ۇلگەردىك، - دەپ ءتۇسىندىردى تاۋ-كەن قازۋ ونەركاسىبى ءمينيسترىنىڭ بايلانىس جونىندەگى كەڭەسشىسى يسااك نەمبو.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا