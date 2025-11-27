مينيستر ۇشاقتا جولاۋشىنى قۇتقارىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ۇشاقتا جاعدايى ناشارلاعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.
Threads الەۋمەتتىك جەلىسىندە ۇشاقتا بولعان جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى جاعدايدىڭ بەينەجازباسىن جاريالادى.
- ۇشاق ۇشايىن دەپ جاتقاندا مەن ۇيىقتاپ كەتتىم. سول كەزدە داۋىس ەستىلدى: «بورتسەرىك! بورتسەرىك! قىزدىڭ جاعدايى ناشارلاپ كەتتى، دارىگەر كەرەك!»
قاسىنا ءبىر ايەل كەلىپ، ونىڭ ەسىن جيدىرا باستادى، قان قىسىمىن ولشەدى، كوتەرىلىپ كەتىپتى. بورتسەرىك ولاردان: «سىزدەر دارىگەرسىزدەر مە؟» دەپ سۇرادى. قان قىسىمدى ولشەگەن ايەل جايلاپ: «دارىگەر»، - دەدى دە ءوز ءىسىن جالعاستىردى، - دەپ جازعان ايگۇل ەلەمەس ەسىمدى جەلى قولدانۋشىسى.
وقيعا بۇگىن تاڭەرتەڭ استانا- الماتى باعىتىنداعى ك س 622 اۋە رەيسىندە بولعان. كۋاگەرلەر دارىگەر جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ، جاعدايىن تۇراقتاندىرۋعا جاردەمدەسكەنىن ايتادى. ول قاجەتتى كەڭەس بەرىپ، ءدارى-دارمەك قابىلداۋعا نۇسقاۋلىق جاساعان. ناۋقاستانعان قىز ءوزىن جاقسى سەزىنگەننەن كەيىن ساپاردى جالعاستىرا الاتىنىن ايتقان.
بەلگىلى بولعانداي، جولاۋشىعا العاشقى كومەك كورسەتكەن دارىگەر - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بولىپ شىقتى.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ استانا- الماتى باعىتىمەن ۇشقان اۋە كەمەسىنىڭ بورتىندا مينيستر گيپەرتونيالىق كريز جاعدايىنداعى جولاۋشىعا كومەك كورسەتتى، - دەيدى دس مينيسترلىگى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت