    13:54, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مينيستر ۇشاقتا جولاۋشىنى قۇتقارىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ۇشاقتا جاعدايى ناشارلاعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    Threads الەۋمەتتىك جەلىسىندە ۇشاقتا بولعان جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى جاعدايدىڭ بەينەجازباسىن جاريالادى.

    - ۇشاق ۇشايىن دەپ جاتقاندا مەن ۇيىقتاپ كەتتىم. سول كەزدە داۋىس ەستىلدى: «بورتسەرىك! بورتسەرىك! قىزدىڭ جاعدايى ناشارلاپ كەتتى، دارىگەر كەرەك!»

    قاسىنا ءبىر ايەل كەلىپ، ونىڭ ەسىن جيدىرا باستادى، قان قىسىمىن ولشەدى، كوتەرىلىپ كەتىپتى. بورتسەرىك ولاردان: «سىزدەر دارىگەرسىزدەر مە؟» دەپ سۇرادى. قان قىسىمدى ولشەگەن ايەل جايلاپ: «دارىگەر»، - دەدى دە ءوز ءىسىن جالعاستىردى، - دەپ جازعان ايگۇل ەلەمەس ەسىمدى جەلى قولدانۋشىسى.

    وقيعا بۇگىن تاڭەرتەڭ استانا- الماتى باعىتىنداعى ك س 622 اۋە رەيسىندە بولعان. كۋاگەرلەر دارىگەر جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ، جاعدايىن تۇراقتاندىرۋعا جاردەمدەسكەنىن ايتادى. ول قاجەتتى كەڭەس بەرىپ، ءدارى-دارمەك قابىلداۋعا نۇسقاۋلىق جاساعان. ناۋقاستانعان قىز ءوزىن جاقسى سەزىنگەننەن كەيىن ساپاردى جالعاستىرا الاتىنىن ايتقان.

    بەلگىلى بولعانداي، جولاۋشىعا العاشقى كومەك كورسەتكەن دارىگەر - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بولىپ شىقتى.

    - بۇگىن تاڭەرتەڭ استانا- الماتى باعىتىمەن ۇشقان اۋە كەمەسىنىڭ بورتىندا مينيستر گيپەرتونيالىق كريز جاعدايىنداعى جولاۋشىعا كومەك كورسەتتى، - دەيدى دس مينيسترلىگى.

    اۆتور

    ارۋجان ماحمۋت

