    10:56, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مينيستر ءالنازاروۆا باستاۋىش سىنىپتار قانداي جاعدايدا قاشىقتان وقۋعا كوشەتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا باستاۋىش سىنىپتاردى ەپيداحۋالعا بايلانىستى قاشىقتان وقۋعا جىبەرۋ ءۇشىن اۋرۋشاڭدىق قاي دەڭگەيدە بولۋ كەرەكتىگىن ەسكە سالدى.

    Әлназарова Ақмарал
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    - ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋشىلار مەن قىزمەتكەرلەردىڭ اۋرۋشاڭدىعى مەن ساباققا قاتىسۋىنا كۇندەلىكتى مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. ج ر ۆ ي جانە تۇماۋ بەلگىلەرى بار بالالاردى انىقتاۋ ءۇشىن كۇندەلىكتى تاڭەرتەڭگى «سۇزگى» ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. مەكتەپتەردە تەمپەراتۋرالىق جانە دەزينفەكتسيالىق رەجيم قاتاڭ ساقتالىپ وتىر، - دەدى مينيستر.

    اقمارال ءالنازاروۆا وبلىس اكىمدەرىنە ماڭىزدى اقپارات بەردى.

    - باس سانيتار دارىگەردىڭ 28-تامىزداعى قاۋلىسى بويىنشا باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىنا قاشىقتان وقىتۋ رەجيمى ءار ءوڭىر وقۋشىلارىنىڭ 30 پايىزدان استامى اۋىرعان جاعدايدا ەنگىزۋگە نەگىز بار ەكەنىن حابارلايمىن، - دەدى ول.

    وسىعان دەيىن ۆيرۋستاردىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
