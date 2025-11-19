مينيستر ءالنازاروۆا باستاۋىش سىنىپتار قانداي جاعدايدا قاشىقتان وقۋعا كوشەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا باستاۋىش سىنىپتاردى ەپيداحۋالعا بايلانىستى قاشىقتان وقۋعا جىبەرۋ ءۇشىن اۋرۋشاڭدىق قاي دەڭگەيدە بولۋ كەرەكتىگىن ەسكە سالدى.
- ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋشىلار مەن قىزمەتكەرلەردىڭ اۋرۋشاڭدىعى مەن ساباققا قاتىسۋىنا كۇندەلىكتى مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. ج ر ۆ ي جانە تۇماۋ بەلگىلەرى بار بالالاردى انىقتاۋ ءۇشىن كۇندەلىكتى تاڭەرتەڭگى «سۇزگى» ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. مەكتەپتەردە تەمپەراتۋرالىق جانە دەزينفەكتسيالىق رەجيم قاتاڭ ساقتالىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
اقمارال ءالنازاروۆا وبلىس اكىمدەرىنە ماڭىزدى اقپارات بەردى.
- باس سانيتار دارىگەردىڭ 28-تامىزداعى قاۋلىسى بويىنشا باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىنا قاشىقتان وقىتۋ رەجيمى ءار ءوڭىر وقۋشىلارىنىڭ 30 پايىزدان استامى اۋىرعان جاعدايدا ەنگىزۋگە نەگىز بار ەكەنىن حابارلايمىن، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن ۆيرۋستاردىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازدىق.