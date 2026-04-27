مينيستر «بولاشاق» باعدارلاماسىنا قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ەكونوميكاعا قاجەتتى سالالارعا باسىمدىق بەرىلمەك. بۇل جونىندە ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، قازىر «بولاشاق» باعدارلاماسىن ترانسفورماتسيالاۋ ءجۇرىپ جاتىر.
- ەكونوميكانىڭ باسىم باعىتتارىنا كەرەكتى ماماندار دايارلاۋعا بەتبۇرىس باستالدى. الدىڭعى جىلدارى قابىلدانعان شەشىمدەرگە ساي، جاساندى ينتەللەكتىگە جىلىنا 100، ال اتوم ەنەرگەتيكاسىنا جىلىنا 20 ستيپەنديا بولىنەدى. ەڭ نەگىزگى 15 شاقتى باعىت قانا قالادى. ال وزگە ماماندىقتاردى جىل سايىن اقىرىنداپ قىسقارتىپ جاتىرمىز، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «بولاشاق» باعدارلاماسىمەن وقۋ ءۇشىن قازتەست تالاپتارى قيىندايتىنىن جازعانبىز.