مينيستر الەم چەمپيوندارى ايسارا كەرىمبەكوۆا مەن بولات ءجۇمادىلوۆتىڭ جاعدايىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ مانسابىن اياقتاعان جانە زەينەتكەر سپورتشىلاردى قولداۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ءبىرقاتار ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە سامبو مەن دزيۋدودان قازاقستان اتىن الەمگە تانىتقان ايسارا كەرىمبەكوۆا بۇگىندە الماتىدا اۋلا سىپىرىپ كۇن كورىپ جۇرگەنى تۋرالى اقپارات شىقتى.
ودان بولەك، 1996-جىلى اتلانتا وليمپياداسىندا جانە 2000-جىلى سيدنەي وليمپياداسىندا بوكستان كۇمىس جۇلدەگەر اتانعان، سونداي-اق 1999-جىلعى بوكستان الەم چەمپيونى بولات ءجۇمادىلوۆتىڭ قازىرگى مۇشكىل جاعدايى تۋرالى ۆيدەو تارادى.
جۇرتشىلىق ەلىمىزدىڭ نامىسىن قورعاپ، كوك تۋدى كوتەرگەن ارداگەر سپورتشىلاردىڭ جەكە جاعدايىنا الاڭداتۋشىلىق تانىتىپ، قولداۋ ءبىلدىرىپ جاتىر. وسى ورايدا جاعدايدى مينيستردەن سۇراپ كورگەن ەدىك.
- ايسارا انامىز بويىنشا بىرنەشە جينالىس وتكىزدىم. بىزدە 180 فەدەراتسيا بار، ولاردىڭ KPI اياسىندا زەينەتكەر سپورتشىلار، جاتتىقتىرۋشىلاردى جان-جاقتى قاداعالاپ، وسىنداي جايت قايتالانباۋى ءۇشىن جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. وسى جۇمىسپەن اينالىسۋ ءۇشىن زەينەتكەرلەر وداعىن قۇردىق. بۇگىندە دەمەۋشىلەردەن قاراجات الىپ، قولدان كەلگەنشە ءار ءوڭىر بولىپ، فەدەراتسيا بولىپ كومەك كورسەتەمىز. بۇگىندە ايسارا اجە جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى، باسقا دا ماتەريالدىق جاعدايىن جاساپ جاتىرمىز. بولات اعامىز بويىنشا كەزىندە جۇمىس ۇسىنسا دا، جاتتىعۋ پروتسەسىن جۇرگىزدى، ودان بولەك، قازىر جۇمىسقا ورنالاستىرىلىپ جاتىر جانە فەدەراتسيا تاراپىنان ماتەريالدىق كومەك كورسەتىلدى، - دەپ جاۋاپ بەردى ەربول مىرزابوسىنوۆ پارلامەنتتىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن.
سونداي-اق مينيستر مەملەكەت تاراپىنان سپورتشىنىڭ بالا كەزىنەن باستاپ، جوعارى جەتىستىگىنە دەيىن قولداۋ كورسەتىلەتىنىن ەسكە سالدى.
- وليمپيادا جەڭىمپازى بولسا، ولاردىڭ ءومىر بويى الاتىن جالاقىسى بار. ودان بولەك، الەم، ازيا چەمپيوناتتارىندا توپ جارعاندا ءار سپورتشىعا ۇستەمەاقى تولەنەدى. بيىل 10 عا جۋىق وليمپيادا، الەم چەمپيونى، ەلىمىزدىڭ نامىسىن كوتەرگەن سپورتشىلار وڭىرلەردەگى باسقارما، فەدەراتسيا باسشىلىعىنا تاعايىندالىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە ەرماحان ىبىرايىم، باقتيار ارتايەۆ، اقجۇرەك تاڭاتاروۆ، يسلام بايرامۋكوۆ، سەرىك ساپيەۆ بار، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.